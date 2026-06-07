Марнер сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли — за 6 минут 10 секунд

Этот показатель стал новым рекордом финалов Кубка Стэнли. Форвард «Вегаса» превзошел достижение легендарного Мориса Ришара, установленное в 1957 году. Тогда нападающий «Монреаля» оформил хет-трик в матче с «Бостоном» за 6 минут 21 секунду.