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Романо: защитник «Борнмута» Сенеси подписал контракт с «Тоттенхэмом»

Защитник «Борнмута’Маркос Сенеси продолжит карьеру в “Тоттенхэме”, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Защитник «Борнмута’Маркос Сенеси продолжит карьеру в “Тоттенхэме”, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний аргентинец подписал четырехлетний контракт с лондонским клубом, который вступит в силу после завершения соглашения с «Борнмутом».

Сенеси выступал за «Борнмут» с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник провел 39 матчей во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 25 миллионов евро.

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