Романо: защитник «Борнмута» Сенеси подписал контракт с «Тоттенхэмом»

Сенеси выступал за «Борнмут» с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник провел 39 матчей во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 25 миллионов евро.