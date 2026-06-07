Игроки «Каролины» установили рекорд для финалов Кубка Стэнли, отыграв 4 шайбы

В третьем матче серии против «Вегаса» «Каролина» уступала со счетом 0:4 после двух периодов, но смогла отыграться и перевести игру в овертайм. Впервые в истории финалов Кубка Стэнли команда смогла нивелировать разницу в четыре шайбы. Счет в матче сравнял россиянин Андрей Свечников, отличившийся на 59-й минуте.