Игроки «Каролины» установили рекорд для финалов Кубка Стэнли, отыграв 4 шайбы

В третьем матче серии против «Вегаса» «Каролина» уступала со счетом 0:4 после двух периодов, но смогла отыграться и перевести игру в овертайм. Впервые в истории финалов Кубка Стэнли команда смогла нивелировать разницу в четыре шайбы. Счет в матче сравнял россиянин Андрей Свечников, отличившийся на 59-й минуте.
Ранее рекордным показателем для финалов были три отыгранные шайбы, такое удавалось «Каролине» в первом матче серии против «Эдмонтона» в 2006 году и «Эдмонтону» в четвертом матче финала против «Флориды» в 2025 году.
На данный момент счет после трех периодов и первого овертайма — 4:4.