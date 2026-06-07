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Игроки «Каролины» установили рекорд для финалов Кубка Стэнли, отыграв 4 шайбы

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Игроки хоккейного клуба «Каролина» установили уникальное достижение для матчей финальной серии Кубка Стэнли.

Источник: Reuters

В третьем матче серии против «Вегаса» «Каролина» уступала со счетом 0:4 после двух периодов, но смогла отыграться и перевести игру в овертайм. Впервые в истории финалов Кубка Стэнли команда смогла нивелировать разницу в четыре шайбы. Счет в матче сравнял россиянин Андрей Свечников, отличившийся на 59-й минуте.

Ранее рекордным показателем для финалов были три отыгранные шайбы, такое удавалось «Каролине» в первом матче серии против «Эдмонтона» в 2006 году и «Эдмонтону» в четвертом матче финала против «Флориды» в 2025 году.

На данный момент счет после трех периодов и первого овертайма — 4:4.