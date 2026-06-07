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«Вегас» во втором овертайме обыграл «Каролину» в 3-м матче финала Кубка Стэнли

Встреча завершилась со счетом 5:4.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. «Вегас» дома со счетом 5:4 во втором овертайме обыграл «Каролину» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После двух периодов «Каролина» проигрывала со счетом 0:4, у «Вегаса» хет-триком отметился Митч Марнер, отличившийся на 31-й, 35-й и 37-й минутах, также одну шайбу в составе «Вегаса» забросил Томаш Гертл (31-я минута). Перед началом третьего периода Фредерика Андерсена в воротах «Каролины» заменил Брэндон Басси. После этого «Каролина» забросила четыре шайбы и перевела игру в овертайм: в составе команды отличились Джордан Мартинук (48), Тейлор Холл (48), Джордан Стаал (48) и Андрей Свечников (59). Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Вегаса» Ши Теодор (86).

Свечников забросил четвертую шайбу в текущем плей-офф. Также на счету россиянина 5 голевых передач в 16 играх. Нападающие «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Вегаса». Четвертая игра серии также пройдет на домашней арене команды из Невады, матч состоится в ночь на 10 июня по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда обыграла «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0), в финале Восточной конференции — «Монреаль» (4−1). «Вегас» финишировал на первом месте Тихоокеанского дивизиона. В плей-офф команда поочередно победила «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).

Для обеих команд текущий финал Кубка Стэнли является третьим в клубной истории. «Каролина» становилась обладателем трофея в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы добирались до этой стадии в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф.