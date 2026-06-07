«Вегас» во втором овертайме обыграл «Каролину» в 3-м матче финала Кубка Стэнли

После двух периодов «Каролина» проигрывала со счетом 0:4, у «Вегаса» хет-триком отметился Митч Марнер, отличившийся на 31-й, 35-й и 37-й минутах, также одну шайбу в составе «Вегаса» забросил Томаш Гертл (31-я минута). Перед началом третьего периода Фредерика Андерсена в воротах «Каролины» заменил Брэндон Басси. После этого «Каролина» забросила четыре шайбы и перевела игру в овертайм: в составе команды отличились Джордан Мартинук (48), Тейлор Холл (48), Джордан Стаал (48) и Андрей Свечников (59). Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Вегаса» Ши Теодор (86).