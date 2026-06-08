Торторелла дал игрокам «Вегаса» день отдыха перед четвертой игрой серии с «Каролиной» в финале Кубка Стэнли

«Мы провели много матчей за короткий промежуток времени — фактически три игры за пять с половиной дней. Несмотря на привычный ритм с матчами через день, с учетом перелетов на запад и восток мы постараемся использовать эти дни с пользой. Сегодня ребята не приедут на арену. Для меня дело не в физическом состоянии, а в психологическом. Нужно просто дать им возможность отвлечься. Это были очень насыщенные три матча, а завтра мы снова выйдем на лед», — приводит слова Тортореллы пресс-служба НХЛ.