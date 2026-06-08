Российский вратарь — снова лучший в НХЛ. Эпоха расцвета наших голкиперов пришлась на отстранение сборной

К большому сожалению, прайм наших топ-вратарей, доминирующих в лучшей лиге планеты, приходится на отстранение России от международных турниров или на периоды, когда НХЛ бойкотировала Олимпиаду. А ведь штабу сборной пришлось бы серьезно задуматься, на кого сделать ставку на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, в 2022-м в Пекине, на Турнире четырех наций в 2025-м или на Играх-2026 в Милане.