Российский вратарь — снова лучший в НХЛ. Эпоха расцвета наших голкиперов пришлась на отстранение сборной

Надежда на участие России в Кубке мира-2028 и Олимпиаде-2030 слабая
Очередная российская «Везина», выигранная на этот раз Андреем Василевским, наводит на грустную, но в то же время жизнеутверждающую мысль.
К большому сожалению, прайм наших топ-вратарей, доминирующих в лучшей лиге планеты, приходится на отстранение России от международных турниров или на периоды, когда НХЛ бойкотировала Олимпиаду. А ведь штабу сборной пришлось бы серьезно задуматься, на кого сделать ставку на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, в 2022-м в Пекине, на Турнире четырех наций в 2025-м или на Играх-2026 в Милане.
Российский хоккей долгие годы прославляли элитные вингеры. Самой громкой в масштабах НХЛ выдалась эпоха прайма Александра Овечкина, Евгения Малкина, Ильи Ковальчука. Список можно продолжить волшебником Павлом Дацюком. Их значимость подтверждалась и личными наградами, и командными успехами. Однако для сборной эта великая эпоха принесла больше разочарований.
Ванкувер-2010 — грандиозный провал с поражением от канадцев в четвертьфинале. Сочи-2014 — домашний позор с вылетом на той же стадии от Финляндии. Кубок мира-2016 принес лишь фантомные бронзовые медали — медальный комплект на турнире попросту не разыгрывался.
Не зря Овечкин часто отмечал, что мечтает съездить еще на одну Олимпиаду или другой турнир в формате сильнейших составов. Провалы со сборной наверняка терзали Александра, особенно в первой половине карьеры, когда международный хоккей еще жил привычной жизнью, а до пандемии и последующих политических потрясений оставались годы.
Прайм Овечкина и Малкина принес им мировую славу, уважение в НХЛ и место среди величайших игроков своего поколения. Но для массового российского болельщика он также ассоциируется с болезненными неудачами сборной и волнами критики после провальных Олимпиад.
Каким был бы прайм Сергея Бобровского или Андрея Василевского на крупнейших международных турнирах, остается только гадать. Значение вратаря на короткой дистанции колоссально. На любой Олимпиаде последних лет российская бригада голкиперов считалась бы сильнейшей в мире, что автоматически делало бы нас претендентами на золото.
Конкуренцию ей мог составить разве что Коннор Хеллибак. Но и американец до недавнего времени регулярно проваливался в матчах на вылет за «Виннипег». Россия же получила бы роскошный выбор между Бобровским и Василевским, Шестеркиным и Сорокиным.
Ни одна сборная в мире не обладает сопоставимым подбором вратарей, которые стабильно входят в число номинантов на «Везину» и пять раз за последние 13 лет выигрывали этот приз.
Если Бобровского в сильнейшем составе сборной мы уже не увидим, то на Василевского, Шестеркина и Сорокина еще вполне можем рассчитывать. Но только в том случае, если российских спортсменов вернут на Олимпиаду-2030 или НХЛ все-таки продавит проведение Кубка мира с участием нашей сборной.
Без крупных международных титулов карьера даже величайшего спортсмена остается неполноценной. И Василевский в случае победы на Олимпиаде-2030 сможет войти в Тройной золотой клуб. Кубок Стэнли он дважды выиграл с «Тампой», а золото чемпионата мира взял еще в Минске в 2014 году.
Добавьте к этому две «Везины» и феноменальную стабильность на протяжении многих лет. Тогда вопрос о лучшем вратаре в постсоветской истории уже не покажется таким дискуссионным.
Остается лишь осуществить мечту многих поколений российских болельщиков. Но для начала нам бы просто вернуться на Олимпиаду.
Автор: Михаил Скрыль