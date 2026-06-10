«Каролина» сравняла счет в финальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. «Каролина» одержала гостевую победу над «Вегасом» со счетом 5:3 в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Логан Стэнковен (2-я минута), Джексон Блейк (4), Джордан Стаал (13, 47) и Николай Элерс (60). У проигравших отличились Марк Стоун (8), Вильям Карлссон (25) и Бретт Хауден (38). 37-летний Стаал забрасывает шайбу в каждом матче финальной серии, до этого за весь плей-офф капитан «Каролины» записал на свой счет два гола. Россияне Андрей Свечников, Александр Никишин (оба — «Каролина»), Павел Дорофеев и Иван Барбашев (оба — «Вегас») не отметились результативными действиями.
Место в воротах «Каролины» занял Брэндон Басси, который впервые в карьере начал матч плей-офф с первых минут. В прошлой игре финала (4:5 ОТ) он вышел на лед после второго периода, заменив Фредерика Андерсена, пропустившего четыре шайбы. Датчанин не попал в заявку на четвертую игру, запасным голкипером был россиянин Петр Кочетков.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет в ночь на 12 июня по московскому времени на домашней площадке «Каролины».
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» выиграла Столичный дивизион. В первом раунде команда обыграла «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0), в финале Восточной конференции — «Монреаль» (4−1). «Вегас» финишировал на первом месте в Тихоокеанском дивизионе. В плей-офф команда поочередно победила «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).
Для обеих команд текущий финал Кубка Стэнли является третьим в клубной истории. «Каролина» становилась обладателем трофея в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы добирались до этой стадии в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф.