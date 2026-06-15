Капитан «Каролины» признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

«Каролина» обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Харрикейнз» впервые с 2006 года и второй раз в клубной истории выиграли Кубок Стэнли.