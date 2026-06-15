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Капитан «Каролины» признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Капитан «Каролины» Стаал был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал выиграл приз «Конн Смайт Трофи» по итогам розыгрыша Кубка Стэнли 2026 года.

«Каролина» обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Харрикейнз» впервые с 2006 года и второй раз в клубной истории выиграли Кубок Стэнли.

По итогам серии Стаал стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Приз ежегодно вручается хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.

37-летний канадский нападающий провел 19 матчей в розыгрыше плей-офф и набрал 12 очков (8 голов и 4 передачи). Капитан «Каролины» в том числе забросил шесть шайб в шести матчах финальной серии Кубка Стэнли.

Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
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