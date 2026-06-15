Капитан «Каролины» признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Капитан «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал выиграл приз «Конн Смайт Трофи» по итогам розыгрыша Кубка Стэнли 2026 года.
«Каролина» обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Харрикейнз» впервые с 2006 года и второй раз в клубной истории выиграли Кубок Стэнли.
По итогам серии Стаал стал обладателем «Конн Смайт Трофи». Приз ежегодно вручается хоккеисту, лучше других зарекомендовавшему себя в играх плей-офф НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании финальной игры Кубка Стэнли.
37-летний канадский нападающий провел 19 матчей в розыгрыше плей-офф и набрал 12 очков (8 голов и 4 передачи). Капитан «Каролины» в том числе забросил шесть шайб в шести матчах финальной серии Кубка Стэнли.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
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- Гол
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- Буллит
- Нереализованный буллит