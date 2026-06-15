«Каролина» — чемпион! Кубок Стэнли снова достался русским звездам!

«Каролина» обыграла «Вегас» и впервые с 2006 года стала обладателем Кубка Стэнли. В составе «Харрикейнз» чемпионами НХЛ стали сразу три хоккеиста из России.
В шаге от чемпионства
Противостояние «Каролины Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги не просто стало абсолютно новым в истории розыгрышей Кубка Стэнли, но и по-настоящему захватывающим, событийным и волнообразным — в лучших традициях американских горок. Соперники стартовали с места в карьер и устроили мощную битву, что называется, без раскачки, но их дуэль не успела начаться, как уже наступил кульминационный момент.
«Каролина» по ходу серии дважды отыгрывалась, а в пятом матче противостояния благодаря двум голам российского нападающего Андрея Свечникова добыла важную победу и впервые в этом финале вышла вперед. Теперь серия вернулась в пригород Лас-Вегаса, и оппоненты оказались лицом к лицу к разным судьбам: «Харрикейнз» подошли к шестой игре серии с целью сделать один-единственный шаг, чтобы оформить первое за последние 20 лет чемпионство, а «Голден Найтс» уже не имели никакого права на ошибку. В стане «Вегаса», впрочем, не было никаких сомнений в том, что эту ошибку они и не допустят. «Мы будем готовиться к следующей игре и вернемся сюда, в Роли. Я оставлю здесь свою одежду. Это точно. Она будет в отеле», — говорил главный тренер «рыцарей» Джон Торторелла.
Ярких речей перед сегодняшней встречей, которая, несомненно, была самой важной в сезоне для обеих команд, хватало.
- «Шестой матч будет очень важным. Мы намерены сделать все возможное, чтобы победить и довести дело до седьмой игры. Мы должны быть готовыми. Мы достаточно уверены в своих силах и просто пытаемся подготовиться ментально. Нужно просто играть. Все зависит от нас. У нас в раздевалке много опытных игроков. Наша команда в среднем старше большинства соперников. Мы делали это весь сезон — просто продолжали идти вперед. И это, уверен, поможет нам сейчас», — отмечал российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.
- «К счастью, мы выиграли пятый матч, который был очень важным в моей карьере, но теперь все наши мысли уже о следующей игре. Нам нужна еще одна победа, вся команда полностью сосредоточена на этом», — заявил герой прошлой игры Андрей Свечников сразу после матча.
О Свечникове в принципе довольно много говорилось в последние дни. У российского форварда выдался очень сложный и противоречивый сезон, но с каждым шагом «Каролины» к Кубку Стэнли Андрей все больше и все громче напоминал всем о том, почему «Харрикейнз» летом 2021 года выдали россиянину огромный аванс в виде долгосрочного и очень богатого по тем меркам контракт. Накануне шестого матча финала «ураганы» опубликовали трогательное видео с комментариями матери Свечникова Елены, которая на русском языке выступила с публичной поддержкой в адрес сына.
«Андрей, сегодня на арене тысяча людей увидят игрока, а я вижу того мальчишку, который верил в свою мечту. Это был долгий и тяжелый путь, но сейчас ты здесь. И с тобой вся команда таких же сильных духом ребят. Вы одно целое. И за вашими спинами тысяча людей на этой арене. Они верят, поддерживают и вдохновляют. Я люблю тебя всем сердцем. Я горжусь тобой. И для меня самая большая награда быть твоей мамой. Удачи, родной!» — говорится в обращении.
Кубок Стэнли снова у россиян!
К столь важной игре «Голден Найтс» подошли с серьезными потерями. Опытный шведский нападающий Вильям Карлссон, получивший травму в прошлой игре и завершивший тот матч досрочно, не смог восстановиться к сегодняшней встрече. Вместо него в состав «Вегаса» вернулся Райлли Смит, который не играл после первого раунда плей-офф. Остался вне заявки на матч и Киган Колесар: канадского форварда заменил 22-летний Брэйден Боуман, который последний раз играл в НХЛ еще в конце марта, когда главным тренером команды был еще Брюс Кэссиди, а не Джон Торторелла. Наконец, третье изменение в составе «Вегаса» коснулось обороны — Кейдан Корчак вышел вместо Дилана Коглана.
Место в воротах «рыцарей» снова занял Картер Харт — несмотря на то, что скандальный канадский голкипер пропустил по четыре шайбы в каждом из пяти матчей финальной серии плей-офф, тренерский штаб «Голден Найтс» не увидел причин для ротации. «Это, вероятно, самый тупой вопрос, который я когда-либо слышал», — так отреагировал Джон Торторелла, когда его после пятого матча серии спросили о том, не рассматривал ли он возможность замены вратаря по ходу игры. Без изменений во вратарской линии обошелся и Род Бриндамор. Накануне матча главный тренер «Каролины», комментируя статус Фредерика Андерсена, заявил, что тот готов принять участие в игре, но пара вратарей у «Харрикейнз» осталась той же, что и в предыдущих двух матчах — Брэндон Басси остался стартовым голкипером, а россиянин Петр Кочетков его бэкапом.
«Вегас», как того требовала ситуация, начал матч чуть более активно, чем соперник. «Рыцари» чаще владели шайбой в чужой зоне и заставляли «Каролину» пробрасываться. При этом довести шайбу до ворот Басси хозяевам площадки довольно долго не удавалось. В дополнение к этому планы были испорчены необязательным голом гостей.
Звено Ивана Барбашева при позиционной атаке не удержало шайбу в чужой зоне, не дождавшись поддержки от защитников. Разрыв между линиями атаки и обороны у «Голден Найтс» получился огромным, чем с легкостью воспользовались «ураганы». Джейккоб Славин передачей из своей зоны через левый борт увидел подключение Тейлора Холла, который оказался у чужой синей линии совсем один. Форвард «Каролины», который несколькими мгновениями ранее получил неприятное повреждение в результате столкновения с Барбашевым, убежал в контратаку и броском из левого круга вбрасывания «прошил» Картера Харта — тот должен был выручить в данном моменте, но шайба пролетела у него под ловушкой.
Быстрый гол придал гостям уверенности. «Каролина» после этого на время перехватила инициативу и перевела игру в чужую зону. Игровое преимущество «Кейнз» росло на глазах, и им очень кстати под руку подоспели две с лишним минуты игры в большинстве. Однако при игре в формате «5 на 4» в первом периоде «ураганы» смогли создать лишь один момент, но не реализовали его.
В середине периода после удаления Томаша Гертла у «Каролины» было порядка 30 секунд, чтобы поиграть в большинстве, и на исходе этого отрезка гости упустили верную возможность удвоить счет. Картер Харт неудачно вышел из ворот, чтобы сыграть по шайбе у лицевого борта, и подарил снаряд Джексону Блейку. Тот моментально прострелил из-за ворот на пятак, куда уже набегал Андрей Свечников, и российский нападающий бросал, казалось, наверняка. Тем более ворота были пустыми. Однако Андрею для броска в касание пришлось бросать с неудобной руки, и его выстрел не получился сильным. Харт, успевший броситься под шайбу, этот бросок отразил.
Со стороны «Каролины» вратарь «ураганов» тоже отметился рядом эффектных сейвов. Еще до момента с участием Свечникова Брэндон Басси лишил Павла Дорофеева двух подряд хороших шансов отметиться голом и отразил несколько бросков с близкого расстояния. Позднее Басси ликвидировал опасность после мощного выстрела Митча Марнера из зоны слота, а незадолго до первого перерыва исполнил еще серию ярких спасений, когда «Вегас» играл в большинстве. Вратарь «Каролины» в том числе «ограбил» и все того же Дорофеева, который в фирменном стиле стрелял из правого круга вбрасывания в ближний верхний угол, но Басси сыграл здорово.
Во втором периоде Басси продолжил делать то же самое. У «Вегаса» в начале 20-минутки, которую они должны были провести с большей игровой инициативой, использовав преимущество ближней лавки, но им это удалось лишь в дебюте периода. «Рыцари» несколько раз подловили гостей на контратаках и опасно убегали «два в одного». Отличные моменты для гола были, например, у Томаша Гертла и Марка Стоуна, но всякий раз предельно надежно действовал голкипер «Каролины».
Впоследствии «Харрикейнз» уверенно засушили игру до конца периода: подходы «Вегаса» к воротам «ураганов» не несли за собой опасности, а сами «Кейнз» то и дело находили возможности для потенциально голевых контрвыпадов. Так, верный выход «два в одного» не использовал Джордан Стаал, забивавший в каждой из пяти предыдущих матчей финальной серии, и лучший снайпер «Каролины» в этом плей-офф Логан Стэнковен. «Голден Найтс» за такую расточительность должны были наказывать соперников, но вместо этого будто опустили руки — после мощного старта подопечные Тортореллы более половины второго периода провели без бросков в створ, а незадолго до перерыва и вовсе пропустили вторую шайбу.
Ноа Ханифин не смог организовать выход из зоны и потерял шайбу в левого борта, подарив ее Стэнковену. В течение следующих мгновений лучший снайпер «Каролины» соорудил сразу несколько моментов для голевого броска, тогда как защитник «Вегаса» мотал головой из стороны в сторону и не мог сделать ничего полезного. В итоге Стэнковен нашел в зоне слота свободного Джексона Блейка, который мощно бросил в касание — шайба с небольшим рикошетом от игрока «Голден Найтс» влетела в ворота.
В заключительном периоде от «Каролины» требовалось лишь сыграть в лучших традициях бриндаморовского хоккея, и «Харрикейнз» с этим справились. На протяжении почти всех 20 минут третьего периода «ураганы» сдерживали натиск «Вегаса» и насколько это возможно переводили игру в силовую борьбу и единоборства у бортов. Лишь дважды гости позволили «рыцарям» опасно атаковать ворота Брэндона Басси, но те своими редкими шансами не воспользовались. Например, Джек Айкел при розыгрыше «два в ноль» умудрился не попасть по воротам с двух метров, а в самой концовке голкипер «Каролины» оформил очередной яркий сейв и намертво забетонировал свои ворота.
«Вегас» на последних минутах пошел ва-банк и освободил ворота в пользу шестого полевого игрока, но пользу это не принесло, а Ник Элерс, отправив туда третьей шайбу, закрепил за «Каролиной» исторический успех.
3:0 в матче, 4−2 в серии — «Харрикейнз» впервые с 2006 года и второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Стэнли. В составе «ураганов» чемпионами НХЛ стали сразу три россиянина: Андрей Свечников, Александр Никишин и Петр Кочетков. Мощная русская серия побед в НХЛ длится уже 11 сезонов подряд!
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит