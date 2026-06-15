«Каролина» — чемпион! Кубок Стэнли снова достался русским звездам!

«Каролина» по ходу серии дважды отыгрывалась, а в пятом матче противостояния благодаря двум голам российского нападающего Андрея Свечникова добыла важную победу и впервые в этом финале вышла вперед. Теперь серия вернулась в пригород Лас-Вегаса, и оппоненты оказались лицом к лицу к разным судьбам: «Харрикейнз» подошли к шестой игре серии с целью сделать один-единственный шаг, чтобы оформить первое за последние 20 лет чемпионство, а «Голден Найтс» уже не имели никакого права на ошибку. В стане «Вегаса», впрочем, не было никаких сомнений в том, что эту ошибку они и не допустят. «Мы будем готовиться к следующей игре и вернемся сюда, в Роли. Я оставлю здесь свою одежду. Это точно. Она будет в отеле», — говорил главный тренер «рыцарей» Джон Торторелла.