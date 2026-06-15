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Журова: победы россиян в НХЛ снова показывают высокий уровень хоккея в РФ

Обладателями Кубка Стэнли стали Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Успешное выступление российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в очередной раз показывает высокий уровень отечественного хоккея. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

В ночь на понедельник «Каролина» в шестом матче обыграла «Вегас» со счетом 3:0 и выиграла финальную серию (4−2). В составе «Каролины» обладателями Кубка Стэнли стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

«Игра наших спортсменов в НХЛ лишний раз доказывает высокий уровень нашего хоккея. Ребята набираются мастерства и в то же время прославляют нашу школу, показывают остальным нашим игрокам, к чему нужно стремиться, — сказала Журова. — Я считаю, что такое нормально, хотя понятно, что будет плохо, если в Америку будет повальный отъезд. Но мне кажется, сами американцы этого не потерпят, поскольку поймут, что у них нет своего хоккея. Поэтому они стараются держать баланс, но все равно приглашают наших игроков, объявляют их лучшими, не слушая всяких людей, типа Доминика Гашека, которые пытаются их критиковать».

Российские хоккеисты радуют местную публику, но все понимают, что это именно российские спортсмены, считает Журова. «Это удивительно, но в НХЛ абсолютно не запрещается позиционировать нашим игрокам именно как россиянам. НХЛ — это практически мировая лига, его воспринимают как Кубок мира, только идущий надолго. Надо просто перестать думать, что это исключительно североамериканская лига, так как по факту там играют все хоккейные страны. Никто ведь не осудил Сергея Бобровского, который выходил с российским флагом, и Александра Овечкина, который в прошлом году говорил после своего рекорда “Это для тебя, Россия”, — отметила она.

Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
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Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
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  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
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  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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