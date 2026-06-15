Журова: победы россиян в НХЛ снова показывают высокий уровень хоккея в РФ

«Игра наших спортсменов в НХЛ лишний раз доказывает высокий уровень нашего хоккея. Ребята набираются мастерства и в то же время прославляют нашу школу, показывают остальным нашим игрокам, к чему нужно стремиться, — сказала Журова. — Я считаю, что такое нормально, хотя понятно, что будет плохо, если в Америку будет повальный отъезд. Но мне кажется, сами американцы этого не потерпят, поскольку поймут, что у них нет своего хоккея. Поэтому они стараются держать баланс, но все равно приглашают наших игроков, объявляют их лучшими, не слушая всяких людей, типа Доминика Гашека, которые пытаются их критиковать».