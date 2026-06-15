Третьяк: победа в НХЛ для Кочеткова станет хорошей мотивацией в будущем

«Когда я пришел в федерацию хоккея, у нас [на позиции вратаря] практически играли одни иностранцы. Только Евгений Набоков показывал хорошее мастерство за океаном, а так был дефицит вратарей. Все то, что сделала за те годы федерация, дает плоды на протяжении многих лет, и на протяжении многих лет мы является законодателями вратарской моды. У нас в НХЛ играет порядка 10 вратарей, Василевский во второй раз выиграл “Везину”, Илья Сорокин в том споре стал вторым, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин показывают высокий уровень. У наших вратарей достойные контракты — обычно у голкиперов зарплата раньше была ниже, чем у полевых игроков, а теперь все вровень», — пояснил Третьяк.