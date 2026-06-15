Третьяк: победа в НХЛ для Кочеткова станет хорошей мотивацией в будущем

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выигрыш Кубка Стэнли для вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в будущем станет хорошей мотивацией в его карьере. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
В ночь на понедельник «Каролина» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) победила «Вегас» со счетом 3:0 и выиграла серию со счетом 4−2. 26-летний Кочетков сыграл 9 матчей в регулярном чемпионате, одержав 6 побед. В плей-офф россиянин не провел ни одной игры, но так как он трижды попадал в заявку на игры финала Кубка Стэнли, то является обладателем трофея.
«Да, Кочетков еще не сыграл так много, но для него это очень хороший опыт, есть перспектива, мотивация», — сказал Третьяк.
По итогам регулярного чемпионата лучшим вратарем был признан Андрей Василевский из «Тампы».
«Когда я пришел в федерацию хоккея, у нас [на позиции вратаря] практически играли одни иностранцы. Только Евгений Набоков показывал хорошее мастерство за океаном, а так был дефицит вратарей. Все то, что сделала за те годы федерация, дает плоды на протяжении многих лет, и на протяжении многих лет мы является законодателями вратарской моды. У нас в НХЛ играет порядка 10 вратарей, Василевский во второй раз выиграл “Везину”, Илья Сорокин в том споре стал вторым, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин показывают высокий уровень. У наших вратарей достойные контракты — обычно у голкиперов зарплата раньше была ниже, чем у полевых игроков, а теперь все вровень», — пояснил Третьяк.
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