Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Третьяк: победа в НХЛ для Кочеткова станет хорошей мотивацией в будущем

Голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выигрыш Кубка Стэнли для вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в будущем станет хорошей мотивацией в его карьере. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

В ночь на понедельник «Каролина» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) победила «Вегас» со счетом 3:0 и выиграла серию со счетом 4−2. 26-летний Кочетков сыграл 9 матчей в регулярном чемпионате, одержав 6 побед. В плей-офф россиянин не провел ни одной игры, но так как он трижды попадал в заявку на игры финала Кубка Стэнли, то является обладателем трофея.

«Да, Кочетков еще не сыграл так много, но для него это очень хороший опыт, есть перспектива, мотивация», — сказал Третьяк.

По итогам регулярного чемпионата лучшим вратарем был признан Андрей Василевский из «Тампы».

«Когда я пришел в федерацию хоккея, у нас [на позиции вратаря] практически играли одни иностранцы. Только Евгений Набоков показывал хорошее мастерство за океаном, а так был дефицит вратарей. Все то, что сделала за те годы федерация, дает плоды на протяжении многих лет, и на протяжении многих лет мы является законодателями вратарской моды. У нас в НХЛ играет порядка 10 вратарей, Василевский во второй раз выиграл “Везину”, Илья Сорокин в том споре стал вторым, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин показывают высокий уровень. У наших вратарей достойные контракты — обычно у голкиперов зарплата раньше была ниже, чем у полевых игроков, а теперь все вровень», — пояснил Третьяк.

Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит