Брылин: в «Вегасе» не нашлось такого игрока, каким в «Каролине» был Стаал

«Кто ожидал от Джордана Стаала, что он будет забивать каждый матч? Он олицетворяет игру команды, идеальный игрок в этой системе, ведет коллектив, не проигрывает ни в борьбе, ни в скорости. Сам забивает, и с его габаритами против него играть тяжело. Да и вспомните, с чего начался плей-офф в этом году — с драки в серии против “Оттавы” с Брэди Ткачуком. При всем уважении к “Вегасу” Митч Марнер (лучший бомбардир плей-офф — прим. ТАСС) показал отличный хоккей в ряде матчей, но такого постоянного лидера, кто вел бы команду за собой, “Вегасу” немного не хватает», — сказал Брылин.