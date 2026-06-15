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Брылин: в «Вегасе» не нашлось такого игрока, каким в «Каролине» был Стаал

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли.

Источник: ХК "Нью-Джерси"

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. У финалиста Кубка Стэнли «Вегаса» не нашлось в составе хоккеиста, который сыграл так, как капитан «Каролины» Джордан Стаал. Такое мнение ТАСС высказал тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

В ночь на понедельник «Каролина» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграла «Вегас» со счетом 3:0 и выиграла серию со счетом 4−2. 37-летний Стаал забивал в первых пяти матчах финальной серии, до этого за весь плей-офф капитан «Каролины» записал на свой счет два гола. Стаал получил приз самому ценному игроку плей-офф.

«Кто ожидал от Джордана Стаала, что он будет забивать каждый матч? Он олицетворяет игру команды, идеальный игрок в этой системе, ведет коллектив, не проигрывает ни в борьбе, ни в скорости. Сам забивает, и с его габаритами против него играть тяжело. Да и вспомните, с чего начался плей-офф в этом году — с драки в серии против “Оттавы” с Брэди Ткачуком. При всем уважении к “Вегасу” Митч Марнер (лучший бомбардир плей-офф — прим. ТАСС) показал отличный хоккей в ряде матчей, но такого постоянного лидера, кто вел бы команду за собой, “Вегасу” немного не хватает», — сказал Брылин.

Специалист рассказал о преимуществах «Каролины» по ходу финала. «Каролина» начинала хорошо в последних матчах, не дает ни времени, ни места, навязывает постоянную борьбу и прессинг. Эта плотная игра, каждый с каждым, приносит результат, но соперник прорывается через это давление, нужен вратарь, который должен выручать при ошибках, игре в меньшинстве. Мне кажется, на серию повлияло и то, что вратарь Брэндон Басси так уверенно вошел в игру", — отметил Брылин.

«В первых трех раундах “Каролина” выносила соперников в одну калитку, хотя в тех матчах было и много овертаймов. Но перед финалом это не играло уже никакой роли. В финале после первых трех игр я считал, что “Вегас” выглядит предпочтительней. Но “Каролина” переломила ход неудачно складывавшейся серии, когда “Вегас” мог сделать счет 3−1. Если ты вышел в финал, то случайных команд там не бывает. Тяжело выиграть все серии на одной удаче», — добавил он.

Брылин высказался о действиях российских игроков «Каролины». «Андрей Свечников делает результат, его много критиковали, но последние матчи он сыграл эффективно и результативно. Александр Никишин тоже играет впервые полный сезон в лиге и уже находится в финале Кубка Стэнли. Если учесть ту травму, которую он получил в начале плей-офф, он действовал уверенно», — пояснил он.

Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит