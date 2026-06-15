Дрался с Овечкиным, устроил революцию в НХЛ: русский герой покорил Америку

В мартовском матче регулярного чемпионата против «Вегаса» Андрей получил травму колена. Это повреждение оказалось серьезным — россиянину пришлось перенести операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки. На полное восстановление у него ушло более шести месяцев, из-за тяжести травмы форвард даже пропустил старт следующего сезона. Разрыв «крестов» заметно сказался на игре Свечникова: его результативность резко упала, равно как и влияние на игру команды. На протяжении последних нескольких лет Андрею пришлось по сути заново проходить весь путь, который он преодолел в свои первые годы карьеры в НХЛ. В том числе и по этой причине Свечников еще ни разу не набрал 100 очков за один сезон, хотя эта задача сама по себе является очень трудной при хоккее Бриндамора.