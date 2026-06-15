Два кубка с «Каролиной»: один — как игрок, второй — как тренер. История успеха Рода Бриндамора

Карьера Рода Бриндамора-игрока была впечатляющей: 1643 матча в НХЛ, 1295 очков, два индивидуальных приза лучшему нападающему оборонительного плана и даже титул чемпиона мира. Вот только Кубка Стэнли до 36 лет в его карьере не было. И казалось, что в составе «Каролины» до него и не дотянуться. Но плей-офф-2006 команда провела прекрасно, а Бриндамор отгрузил 12 шайб. И вовсе не удивительно, с какой любовью тренер «Каролины» спустя 20 лет смотрел на Джордана Стаала. Уверен, что он видел в нем себя — капитана чемпионской команды, который расцвел в самый важный момент.
Да, можно сказать, что состав у «Харрикейнз» подобран мощнейший, но разве у «Вегаса» он был слабее? По крайней мере под рукой у Бриндамора нет такой суперзвезды, как Митч Марнер. Впрочем, даже если он появился бы в составе, то заиграл бы по системе тренера. Системе, которая все-таки принесла результат. Хотя в нее уже перестали верить. Перестали все, кроме самого Бриндамора.
Многие называли тактику «ураганов» примитивной — команда брала свое мощью и напором, порой в ущерб креативу. Постоянные броски из любых позиций, давление на соперника по всей площадке — зачастую это срабатывало, особенно в регулярке, но как только попадался чуть более искушенный соперник, «Каролина» уступала и до финала не доходила.
Внешнее давление на Бриндамора было серьезным — потенциал команды позволял бороться за кубок, но отсутствие гибкости у тренера ограничивало возможности. Наверняка и внутри тренерского штаба были мысли поменять игровой стиль. Но Бриндамор стоял на своем, что неудивительно — сразу несколько игроков (Свечников, Стаал, Ахо, Мартинук, Слэвин) были с ним все восемь лет, многие провели несколько сезонов подряд, чтобы уходить от того, чему долго обучались. И это сработало!
Да, частично Бриндамор все же изменил игру — особенно это касается обороны, за счет которой «Каролина» во многом и не позволила «Вегасу» разгуляться. Но базовые настройки оказались прежними, а в первых трех раундах плей-офф «Харрикейнз» прошлись катком по соперникам, отдав только один матч.
И ведь «Каролина» вполне может стать настоящей командой-династией — у лидеров продолжают действовать контракты, а имеющегося под потолком зарплат запаса должно хватить на продление контракта с Александром Никишиным и отыгравшим почти весь плей-офф вратарем Фредериком Андерсеном. Есть и талантливая молодежь в системе: сейчас фарм-клуб «ураганов», «Чикаго», играет в финале АХЛ. А главное, никуда не уходит Бриндамор.
«Я уже старый, у меня уже был свой кубок. Поверьте, я рад, что мы выиграли еще один, но он для этих ребят», — признался после победы Бриндамор. Ведь он поверил в этих людей, а они продолжали верить в тот хоккей, в который их просят играть. И эта «Каролина» давно выстрадала победу.
Артур Хайруллин