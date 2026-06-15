Два кубка с «Каролиной»: один — как игрок, второй — как тренер. История успеха Рода Бриндамора

Карьера Рода Бриндамора-игрока была впечатляющей: 1643 матча в НХЛ, 1295 очков, два индивидуальных приза лучшему нападающему оборонительного плана и даже титул чемпиона мира. Вот только Кубка Стэнли до 36 лет в его карьере не было. И казалось, что в составе «Каролины» до него и не дотянуться. Но плей-офф-2006 команда провела прекрасно, а Бриндамор отгрузил 12 шайб. И вовсе не удивительно, с какой любовью тренер «Каролины» спустя 20 лет смотрел на Джордана Стаала. Уверен, что он видел в нем себя — капитана чемпионской команды, который расцвел в самый важный момент.