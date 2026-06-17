Громкий трансферный слух о русских звездах в Америке! Бобровский воссоединится с Панариным в Калифорнии?

Все больше инсайдеров предполагают, что Сергей 1 июля выйдет на рынок, потому как переговоры с «Пантерз» так ни к чему и не привели. Хотя ранее сообщалось, что и клуб, и сам игрок настроены на продолжение сотрудничества. Но камнем преткновения стал срок соглашения. Как сообщал Эллиотт Фридман, сторона Сергея хотела соглашение по типу того, что получил в прошлом году 38-летний Брэд Маршанд. Канадцу дали шестилетний контракт с кэпхитом в $5,25 миллиона. Однако завершившийся сезон стал худшим в карьере Бобровского, сторона «Флориды» предлагала ему соглашение на более короткий срок. Ко всему прочему на рынке доступен для обмена голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, ожидается, что «Флорида» наряду с «Эдмонтоном» будет заинтересована в приобретении 32-летнего вратаря с завершающимся контрактом, если не удастся договориться с россиянином. Кроме того сообщается, что «Пантерз» могут положить глаз и на Коннора Хеллебайка.