Громкий трансферный слух о русских звездах в Америке! Бобровский воссоединится с Панариным в Калифорнии?

Менее двух недель остается до открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Евгений Малкин продлил соглашение с «Питтсбургом», Александр Овечкин пообещал в июле рассказать о решении относительно продолжения карьеры, а вокруг будущего Сергея Бобровского ходит множество слухов еще со времен дедлайна. Не так давно появились новости о том, что российский голкипер мог оказаться в «Каролине» накануне закрытия трансферного окна.
Все больше инсайдеров предполагают, что Сергей 1 июля выйдет на рынок, потому как переговоры с «Пантерз» так ни к чему и не привели. Хотя ранее сообщалось, что и клуб, и сам игрок настроены на продолжение сотрудничества. Но камнем преткновения стал срок соглашения. Как сообщал Эллиотт Фридман, сторона Сергея хотела соглашение по типу того, что получил в прошлом году 38-летний Брэд Маршанд. Канадцу дали шестилетний контракт с кэпхитом в $5,25 миллиона. Однако завершившийся сезон стал худшим в карьере Бобровского, сторона «Флориды» предлагала ему соглашение на более короткий срок. Ко всему прочему на рынке доступен для обмена голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, ожидается, что «Флорида» наряду с «Эдмонтоном» будет заинтересована в приобретении 32-летнего вратаря с завершающимся контрактом, если не удастся договориться с россиянином. Кроме того сообщается, что «Пантерз» могут положить глаз и на Коннора Хеллебайка.
В числе вариантов для Бобровского называется множество клубов, среди которых есть на постоянной основе мелькает «Эдмонтон» — эту команду Сергей дважды оставлял ни с чем в финале. Можно встретить рассуждения о потенциальном переходе в «Монреаль», «Баффало», «Вегас», «Сан-Хосе» и так далее. Но наиболее интересный инсайд выдвинул Рори Бойлен из Sportsnet.
«Мы прогнозируем, что следующей командой Бобровского станет “Лос-Анджелес”. “Кингз” выглядят логичным вариантом, ведь в последнем сезоне по проценту отраженных вратарями бросков они оказались лишь 25-ми в лиге, а контракты обоих их голкиперов — 36-летнего Дарси Кемпера и 33-летнего Антона Форсберга — истекают всего через год», — пишет автор.
В пользу «Кингз» может сыграть еще и фактор дружбы с Панариным, который в дедлайн перешел в стан «королей» в результате обмена из «Рейнджерс». Бобровский и Панарин вместе выступали за «Коламбус Блю Джекетс» с 2017 по 2019 годы.
У «Лос-Анджелеса» есть место под потолком зарплат, так что проблем с подписанием соглашения в районе $5−6 миллионов возникнуть не должно. Единственный фактор, относительно которого Бойлен сомневается — срок контракта:
«Так или иначе, пока сложно представить, что Бобровский добьется от “Кингз” контракта подобного Маршанду, но, возможно, “Лос-Анджелес” не будет против соглашения на 1−2 года, чтобы добавить класса своей вратарской линии».
«Кингз», кажется, готовы идти ва-банк, лишь бы побороться за столь желанный Кубок Стэнли в ближайшие годы. Состав у «Лос-Анджелеса» достаточно возрастной, чтобы заглядывать дальше. Последний раз «короли» поднимали «чашку» в 2012 году.
Надежда Тонконог