Фетисов раскритиковал IIHF: «Не понимаю, как возможна такая русофобия. Это уродство, других слов нет»

«Харрикейнз», в составе которых выступают нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков, победили в финале «Вегас» со счетом 4−2 в серии. IIHF выпустила на своем сайте материал, посвященный этому событию, в котором нет ни слова о российских хоккеистах «Каролины».
"Ребята молодцы, они там состоялись. Приятно, что на Кубке Стэнли с каждым годом появляются фамилии наших ребят. Они большие молодцы. Что касается неупоминания наших хоккеистов на сайте IIHF, то это уродство, других слов нет. Это русофобия, которая там присутствует, даже не понимаю, как это возможно у международной федерации, которая отвечает за развитие хоккея. Не отмечать тех, кто выиграл, не упоминать в информационных историях.
Вселяет определенный посыл, что они издеваются над нами, нашими хоккеистами, нашим хоккеем. Совсем запредельная история какая-то. Они скоро будут просить, наверное, чтобы стирали имена российских хоккеистов, хотя это не их соревнование", — цитирует Фетисова ТАСС.