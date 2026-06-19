«Торонто» забрал топ-защитника «Тампы» и дал ему 68 миллионов. Но стоит ли он таких денег?

У «Тампы» был приобретен защитник Даррен Рэддиш, который перед обменом подписал восьмилетний контракт на 8,5 миллиона долларов. Эта схема была использована самим «Торонто» год назад, когда желавший уехать куда глаза глядят звездный форвард Митч Марнер сначала подписал новый контракт с «Мэйпл Лифс», а на следующий день оказался в «Вегасе». Смысл сделки в стиле «подпиши и избавься» прост: только прежний клуб может подписывать с игроком контракт на восемь лет, для всех остальных длительность соглашения ограничена семью годами.