«Торонто» забрал топ-защитника «Тампы» и дал ему 68 миллионов. Но стоит ли он таких денег?

Возвращение домой
Недавно назначенный на свою должность генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка быстро взялся за дело. Самый популярный клуб мира уже давно страдал от дисбаланса между качеством линии атаки и обороны, и новый босс «Торонто» сделал первый шаг к усилению состава защитников.
У «Тампы» был приобретен защитник Даррен Рэддиш, который перед обменом подписал восьмилетний контракт на 8,5 миллиона долларов. Эта схема была использована самим «Торонто» год назад, когда желавший уехать куда глаза глядят звездный форвард Митч Марнер сначала подписал новый контракт с «Мэйпл Лифс», а на следующий день оказался в «Вегасе». Смысл сделки в стиле «подпиши и избавься» прост: только прежний клуб может подписывать с игроком контракт на восемь лет, для всех остальных длительность соглашения ограничена семью годами.
«Мы очень рады пополнить нашу организацию защитником такого калибра, как Даррен, — заявил генеральный менеджер “Торонто Мэйпл Лифс” Джон Чайка в официальном представлении игрока. — Даррен зарекомендовал себя как один из лучших двусторонних защитников НХЛ, сочетающий в себе элитное умение работать с шайбой, хладнокровие, конкурентоспособность и сильную игру во всех трех зонах. Он укрепляет нашу линию обороны в любой ситуации и является именно тем игроком, который нам нужен».
30-летний Рэддиш провел выдающийся сезон в составе «Лайтнинг», забив 22 гола и набрав 70 очков. Его показатель полезности составил +21, а среднее игровое время было очень приличным — 22.42. Все эти показатели стали для него лучшими в карьере. Еще один важный нюанс заключается в том, что Рэддиш — уроженец Торонто.
«Похоже, эпоха придирчивых расспросов, сплетен и мучительных раздумий закончилась. За двенадцать дней до открытия рынка свободных агентов “кленовые листья” обошли всех и приобрели самого желанного атакующего защитника, который должен был выйти на рынок свободных агентов.
Внушительная сумма нового контракта в 68 миллионов долларов мгновенно делает Рэддиша самым высокооплачиваемым защитником и третьим по величине контракта игроком «Торонто» после суперзвезд Вильяма Нюландера и Остона Мэттьюса. Это также развеивает любые предположения о том, что «Торонто» под руководством Чайки сделает шаг назад после разочаровывающего 28-го места в сезоне-2025/26", — считает обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Люк Фокс.
Важный защитник
Высокая оценка приобретенного игрока вполне справедлива. Рэддиш был самым результативным из потенциальных свободных агентов среди защитников. Он поздно раскрылся — сейчас игроку уже 30 лет, при этом он не был выбран на драфте НХЛ. Для самого Рэддиша эта история похожа на сказочное возвращение домой.
В голосовании за «Норрис Трофи» Рэддиш занял 11-е место. Не слишком высоко, но игроков подобного уровня у «Торонто» раньше в обороне не было. И особенно интересно выглядит это приобретение в свете другой недавней покупки — защитника Эмиля Андре, который пришел из «Филадельфии».
«Рэддиш играет и с огромной уверенностью, и с большим задором. Это приносит свои плоды. Его бросок смертельно опасен», — хвалил защитника главный тренер «Тампы» Джон Купер.
В прошедшем регулярном чемпионате этот защитник нанес 96 бросков со скоростью более 90 миль в час — это на 45 подобных бросков больше, чем у кого бы то ни было в НХЛ. Вспоминая ужасную игру «Торонто» в большинстве в прошлом сезоне (21,3%, 15-е место), необходимость в приобретении праворукого защитника с мощным выстрелом была просто огромной.
«Тампе» остается только пожалеть об ушедшем активе, но свою пользу из Рэддиша «молнии» уже извлекли. Прошлый сезон этот защитник отыграл за смешные 975 тысяч долларов. Предложить сопоставимые с другими клубами условия нового контракта «молнии» просто не могли.
Для возвращения в зону плей-офф «Торонто» была просто необходима хорошая спецбригада большинства. Теперь одной задачей для ее создания стало меньше.
Максим Замятин