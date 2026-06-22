«Миннесота» в поисках центра для Капризова. Станет ли команда реальным претендентом на Кубок Стэнли?

«Посмотрите на пример “Каролины”. Команда не стала специально “сливать”, чтобы получить талант на драфте. За 10 лет у них всего один игрок в составе, которого выбрали в первом раунде, — это Андрей Свечников. Но грамотный выбор в “глубоких” раундах дал свои плоды, да и проблемные активы этот клуб никогда не боялся брать. Шейн Гостисбеер, Логан Станковен или К’Андре Миллер “закисли” в своих предыдущих командах, а в “Каролине” показали хорошие результаты. Угасающие звезды еще способны приносить много пользы — посмотрите на Гертля в “Вегасе” или Тейлора Холла в той же “Каролине”, — отметил автор блога Hockey Wilderness Тони Эбботт.