«Миннесота» в поисках центра для Капризова. Станет ли команда реальным претендентом на Кубок Стэнли?

Беспросветный середняк
25 лет прошло с тех пор, как в НХЛ появилась нынешняя «Миннесота». Свой первый сезон «дикари» начали в 2000 году, когда жива была память еще о прежней команде в самом хоккейном штате США — «Миннесоте Норт Старз». Но нынешний коллектив, где играет Кирилл Капризов, никакого отношения к «северным звездам» не имеет, а в плане результатов даже уступает скромной команде, переехавшей в начале 1990-х в Даллас.
«Дикари» за 25 лет своего существования стали лучшим примером хоккейного середняка, причем середняка почти безнадежного, серого и неинтересного. Да, за четверть века в составе «Уайлд» были яркие хоккеисты: например, Мариан Габорик по прозвищу Стеклянное Колено, австриец Томас Ванек или американец Зак Паризе. Но достижений у команды почти не было: барьер первого раунда был пройден лишь четыре раза, а в финал конференции «Миннесота» выходила только однажды — на третий год своего существования.
Появление в составе «Уайлд» Кирилла Капризова изменило все, кроме одного: успехов в плей-офф у «Миннесоты» по-прежнему нет. Новокузнечанин отыграл в «Миннесоте» уже шесть лет, но лишь однажды проходил во второй раунд — это было в нынешнем сезоне (поражение 1−4 от «Колорадо»). Но ситуация способна в корне измениться в самое ближайшее время.
Приход такого защитника, как Куинн Хьюз, уже стал заметным шагом вперед. Американец набрал 53 (5+48) очка в 48 матчах, а в плей-офф вместе с Кириллом стал лучшим бомбардиром команды (по 15 очков). И все же в составе «Миннесоты» слишком много нуждающихся в исправлении деталей.
Необходимость в центре
Самая проблемная позиция для «дикарей» — центрфорвард первого звена. Тот же Капризов вынужден играть без элитного диспетчера, хотя бомбардиру уровня Кирилла он просто необходим. Поиски внутри клубной вертикали к особому успеху не привели: Йоэль Эрикссон Эк, Райан Хартман, Нико Штурм или Данила Юров не могут соответствовать уровню центра номер один.
Перед окончанием плей-офф ходили слухи о возможном появлении в «Миннесоте» Евгения Малкина, но тот логично предпочел продлить отношения с «Питтсбургом». А о центрфорвардах уровня Кросби, Макдэвида или Мэттьюса «дикарям» остается пока только мечтать.
Усиление обороны
Цель номер два — сохранить и усилить линию обороны. На предстоящий сезон комплектация вопросов не вызывает, но через год закончатся контракты у того же Хьюза и ветерана Джареда Сперджена, которых надо будет продлевать.
«Контракт с Куинном Хьюзом — наш приоритет номер один. Мы не будем сидеть сложа руки», — откровенно сказал генеральный менеджер клуба Билл Герин.
Еще одна задача состоит в качественном увеличении глубины состава, чтобы хоккеисты из третьего и четвертого звеньев могли временами решать задачу результативности и снимать давление с Капризова и Мэтта Болди. В формате «пять на пять» «Миннесота» часто бывает беспомощна, гоняя шайбу по периметру площадки и не нанося бросков по воротам.
«Я прекрасно понимаю, что нам нужен центр номер один. Думаете, его так просто приобрести? Будем смотреть, какие доступные варианты появятся. Я совсем не против произвести фурор. На других позициях мы это уже делали. Если появится кто-то, кто явно усилит нашу команду, я медлить не стану», — добавил Герин, но ясно, что звездного центра ему никто просто так не отдаст.
Также «Миннесоте» нужно решать вратарский вопрос, хотя он стоит не так остро, как остальные. Да, у Филиппа Густавссона контракт будет действовать еще пять лет, но летом ему сделали операцию на бедре, и шведскому вратарю придется форсировать восстановление. В плей-офф Густавссон играл неудачно (его выпустили только на один матч), а в 49 матчах регулярки швед отразил 90,4% бросков. Результат не самый плохой, но суперменом уровня Василевского, Шестеркина или Хеллебайка его точно не назвать.
«Посмотрите на пример “Каролины”. Команда не стала специально “сливать”, чтобы получить талант на драфте. За 10 лет у них всего один игрок в составе, которого выбрали в первом раунде, — это Андрей Свечников. Но грамотный выбор в “глубоких” раундах дал свои плоды, да и проблемные активы этот клуб никогда не боялся брать. Шейн Гостисбеер, Логан Станковен или К’Андре Миллер “закисли” в своих предыдущих командах, а в “Каролине” показали хорошие результаты. Угасающие звезды еще способны приносить много пользы — посмотрите на Гертля в “Вегасе” или Тейлора Холла в той же “Каролине”, — отметил автор блога Hockey Wilderness Тони Эбботт.
Задач у менеджмента «Миннесоты» очень много, но Герин с помощниками уже показали, что способны на качественную работу. В их прямых интересах дать Капризову шанс сполна проявить себя именно сейчас, когда Кирилл показывает свой лучший хоккей и не начал «скулить» о желании побеждать. Создать вторую «Каролину» у Герина не получится, но попробовать встряхнуть рынок свободных агентов ему по силам.
В любом случае Кирилл эти попытки оценит.
Максим Замятин