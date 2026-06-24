«Баффало» обменял Байрама и Гринуэя в «Чикаго» на Кревье и два выбора на драфте

«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрама и нападающего Джордана Гринуэя в «Чикаго».
За двоих хоккеистов «Сэйбрз» получили защитника Луи Кревье, а также выбор в первом раунде драфта-2026 (4-й пик) и выбор во втором раунде драфта (45-й пик).
«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрама и нападающего Джордана Гринуэя в «Чикаго».
«Баффало» обменял защитника Боуэна Байрама и нападающего Джордана Гринуэя в «Чикаго».
За двоих хоккеистов «Сэйбрз» получили защитника Луи Кревье, а также выбор в первом раунде драфта-2026 (4-й пик) и выбор во втором раунде драфта (45-й пик).