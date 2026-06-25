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«Вашингтон» выменял Така у «Баффало»

«Вашингтон» объявил об обмене форварда Давида Кампфа и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2027 в «Баффало» на нападающего Алекса Така.

Источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» объявил об обмене форварда Давида Кампфа и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2027 в «Баффало» на нападающего Алекса Така.

Перед обменом «Сэйбрз» подписали с 30-летним американцем новый восьмилетний контракт на 84 миллиона долларов. Средняя зарплата — 10,5 миллиона долларов за сезон.

«Алекс был одним из самых востребованных игроков на рынке. Он обладает отличными габаритами, стабильно набирает очки и способен приносить пользу в любой игровой ситуации», — отметил генеральный менеджер «Кэпиталз» Крис Патрик.

Так выступал за «Сэйбрз» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он набрал 40 (23+17) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также 7 (4+3) очков в 13 матчах плей-офф.