«Вашингтон» работает над условиями для продления контракта с Овечкиным — Фридман

По информации Фридмана, столичный клуб, вероятно, продолжит освобождать место под потолком зарплат, чтобы создать финансовые возможности для подписания нового контракта с Овечкиным.
Действующее соглашение 40-летнего форварда рассчитано до завершения предстоящего сезона, после чего 1 июля он сможет выйти на рынок в статусе неограниченно свободного агента. При этом ранее сам Овечкин сообщал, что намерен принять решение относительно своего будущего в июле.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Если учитывать матчи плей-офф, на его счету 1006 заброшенных шайб — по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов. В минувшем сезоне российский нападающий провёл все 82 матча регулярного чемпионата и записал на свой счёт 32 шайбы и 32 результативные передачи.