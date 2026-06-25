«Вашингтон» работает над условиями для продления контракта с Овечкиным — Фридман

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Если учитывать матчи плей-офф, на его счету 1006 заброшенных шайб — по этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов. В минувшем сезоне российский нападающий провёл все 82 матча регулярного чемпионата и записал на свой счёт 32 шайбы и 32 результативные передачи.