Центры внимания: кого из россиян выберут на драфте НХЛ

В конце недели в Буффало пройдет ежегодный драфт НХЛ. Клубы лиги выберут самых талантливых молодых хоккеистов мира и получат права на них. В этом году россиян вряд ли стоит ждать в числе первых номеров, однако сразу несколько наших игроков претендуют на выбор в первом раунде. По оценкам североамериканских скаутов и инсайдеров, наибольший интерес вызывают два центральных нападающих — Илья Морозов и Егор Шилов. Оба уже выступают в Северной Америке и считаются одними из самых заметных российских проспектов нынешнего драфта.