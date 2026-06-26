Центры внимания: кого из россиян выберут на драфте НХЛ

В конце недели в Буффало пройдет ежегодный драфт НХЛ. Клубы лиги выберут самых талантливых молодых хоккеистов мира и получат права на них. В этом году россиян вряд ли стоит ждать в числе первых номеров, однако сразу несколько наших игроков претендуют на выбор в первом раунде. По оценкам североамериканских скаутов и инсайдеров, наибольший интерес вызывают два центральных нападающих — Илья Морозов и Егор Шилов. Оба уже выступают в Северной Америке и считаются одними из самых заметных российских проспектов нынешнего драфта.
Морозов и Шилов: умные центры
Позиция центрального нападающего традиционно является дефицитной для мирового хоккея, а в России в последние 10 лет особенно ощущался недостаток игроков высокого класса на этой позиции, требующей особенно глубокого понимания игры, а также способности организовывать атаки и раздавать передачи крайним форвардам. В этом году на драфте с высокой вероятностью главными проспектами от России будут два центра.
Илья Морозов родился в Москве и начинал заниматься хоккеем в Зеленограде, затем тренировался в школах столичных «Динамо» и ЦСКА. Еще до совершеннолетия форвард уехал в Северную Америку, выбрав сравнительно редкий для российских хоккеистов путь — через NCAA, Национальную ассоциацию студенческого спорта США.
Сейчас 17-летний Морозов выступает за команду университета Майами. Он показывает высокую результативность, а эксперты Центрального скаутского бюро НХЛ отмечают его полезность в обороне, чтение игры и умение начинать атаку под давлением. Дополнительным преимуществом считаются и габариты: рост 191 см при весе 91 кг. Такие данные особенно ценятся в североамериканском хоккее.
Егору Шилову 18 лет. Уроженец Тюмени уже несколько сезонов играет в QMJHL — Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. В прошедшем сезоне он набрал 82 очка по системе «гол+пас» — 32 шайбы и 50 передач в 63 матчах. После поступления в один из североамериканских университетов форвард также может продолжить карьеру в NCAA.
Скауты отмечают высокий хоккейный интеллект Шилова, его видение площадки и способность обострять игру передачей. При этом среди вопросов к нему называют скорость и стабильность в силовой борьбе. Впрочем, эти качества можно развить, а потому Шилов, как и Морозов, сохраняет хорошие шансы быть выбранным в первом раунде — ориентировочно во втором или третьем десятке.
Из КХЛ — в НХЛ
Также могут оказаться в первом раунде и несколько хоккеистов, выступающих в России. Нападающий нижегородского «Торпедо» Виктор Фёдоров в минувшем сезоне дебютировал в КХЛ и провел в регулярном чемпионате 18 матчей. Ранее игрок, которому в феврале исполнилось 18 лет, закрепился в ВХЛ, за фарм-клуб «автозаводцев» «Торпедо-Горький». То есть он уже адаптирован к взрослому хоккею.
Похожий путь проходит другой нижегородский форвард Глеб Пугачёв, родившегося на месяц позже Фёдорова. Он также игрок основы в ВХЛ и постепенно получает игровую практику в КХЛ.
Еще один заметный кандидат — нападающий системы екатеринбургского «Автомобилиста» Лавр Гашилов. В минувшем сезоне он стал одним из лучших бомбардиров Молодежной хоккейной лиги в составе «Авто». В конце сезона Гашилов дебютировал в КХЛ за основную команду уральцев, а также провел два матча в ВХЛ за фарм-клуб «Горняк».
Ожидается, что в следующем сезоне сын известного арбитра КХЛ Виктора Гашилова будет чаще играть на взрослом уровне. При удачном развитии карьеры он также может попасть в число российских игроков, выбранных уже в первом раунде драфта НХЛ.
По прогнозам североамериканских экспертов, под первым номером скорее всего будет выбран 18-летний канадский нападающий Гэвин Маккенна, под вторым — его ровесник швед Ивар Штенберг, победитель последнего молодежного чемпионата мира.
В последний раз в топ-3 драфта россиянина выбирали в 2018 году. Тогда «Каролина Хариккейнз» закрепила под вторым номером права на Андрея Свечникова, вскоре ставшего одним из лидеров клуба и нынешним летом выигравшего с ним Кубок Стэнли. Трижды в истории наших выбирали под первым номером — это были Илья Ковальчук (2001 год, «Атланта Трэшерз»), Александр Овечкин (2002, «Вашингтон Кэпиталз») и Наиль Якупов (2012, «Эдмонтон Ойлерз»).
Ближайшая церемония драфта пройдет
Алексей Фомин