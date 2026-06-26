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«Вашингтон» обменял защитника Чисхольма на выбор «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2027

«Вашингтон» получил выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2027 года от «Нью-Джерси» в обмен на защитника Деклэйна Чисхольма.

«Вашингтон» получил выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2027 года от «Нью-Джерси» в обмен на защитника Деклэйна Чисхольма.

Теперь в активе «Кэпиталз» 21 выбор на ближайших трех драфтах, уточняет пресс-служба НХЛ. У «Вашингтона» четыре выбора на драфте НХЛ 2026 года, девять выборов на драфте НХЛ 2027 года и восемь выборов на драфте НХЛ 2028 года.

26-летний канадец Чисхольм играл за «Вашингтон» с 2025 года. В сезоне-2025/26 в 26 матчах регулярного чемпионата он набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3».

Также Чисхольм выступал за «Миннесоту» и «Виннипег».