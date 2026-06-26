«Вашингтон» обменял защитника Чисхольма на выбор «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2027

Теперь в активе «Кэпиталз» 21 выбор на ближайших трех драфтах, уточняет пресс-служба НХЛ. У «Вашингтона» четыре выбора на драфте НХЛ 2026 года, девять выборов на драфте НХЛ 2027 года и восемь выборов на драфте НХЛ 2028 года.