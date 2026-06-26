Уилсон — о новом контракте Овечкина: «Он может делать все, что захочет»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон уверен, что российский нападающий Александр Овечкин подпишет новый контракт с «Кэпиталз» и проведет свой 22-й сезон в НХЛ.
«Он лучший, он реально лучший. Такой классный парень, веселый парень, важная часть нашей команды. Так что посмотрим. Он может делать все, что захочет, и делать это так, как захочет, потому что так поступают легенды. Пока он здесь, он будет Ови. Я никогда ничего подобного не видел», — приводит официальный сайт НХЛ слова Уилсона.
40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах (929). С учетом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге и занимает второе место по этому показателю, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).
Овечкин стал неограниченно свободным агентом после завершения пятилетнего контракта на 47,5 миллиона долларов.
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 41-летний хоккеист провел 82 матча и набрал 64 (32+32) очка. В плей-офф на счету Овечкина 10 игр и 6 (5+1) очков.
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