Уилсон — о новом контракте Овечкина: «Он может делать все, что захочет»

«Он лучший, он реально лучший. Такой классный парень, веселый парень, важная часть нашей команды. Так что посмотрим. Он может делать все, что захочет, и делать это так, как захочет, потому что так поступают легенды. Пока он здесь, он будет Ови. Я никогда ничего подобного не видел», — приводит официальный сайт НХЛ слова Уилсона.