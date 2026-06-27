«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него

«Как там говорят: если не можешь победить их, присоединись к ним? (Смеется.) То спасение было невероятным. Я говорил потом с Холтби при финальном рукопожатии, и он сказал, что при том спасении ему повезло больше всего в жизни. Это позволило мне чувствовать себя чуть лучше, но на самом деле не особо, ведь он жал мне руку после победы в Кубке. Это было невероятное спасение, но в то же время это был невероятный опыт для меня. Я терпеть не могу это, ведь мы остановились так близко. Меня до сих пор гложет, что мы не выиграли Кубок Стэнли. Тогда был какой-то вихрь эмоций, было много веселья, та команда “Кэпиталз” была невероятной. Боже, против них было так тяжело играть. Их большинство было потрясающим. Было просто безумно трудно. Вообще не было свободного места на льду. Если честно, они провели четыре идеальных матча и один почти идеальный, в котором нам удалось победить — это была первая игра», — сказал Так в пятницу.