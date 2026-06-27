«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него

Джордан и Алекс в команде Ови
Александр Овечкин планировал объявить о своем решении по продолжению или завершению карьеры в начале июля. Капитан «Вашингтона» после 21-го североамериканского сезона пообещал закрыть вопрос до середины лета после отдыха и семейного совета. 40-летний форвард собирался взвесить все аргументы и оценить готовность еще к одному году игры на высшем уровне до начала активной подготовки. В столичном клубе с пониманием отнеслись к такой позиции и были готовы предоставить нужное время главной звезде франшизы и лучшему снайперу в истории НХЛ. При этом весной инсайдеры обсуждали, что боссы «Кэпиталз» не против получить конкретику до драфта новичков в этот уик-энд и открытия рынка свободных агентов на следующей неделе. В конце июня менеджмент сделал несколько мощных шагов.
Овечкин после раннего окончания сезона в середине апреля выразил желание вернуться в НХЛ и продолжить карьеру в «Вашингтоне» при готовности команды бороться за что-то серьезное. Перед драфтом и открытием рынка «Кэпиталз» заключили долгосрочный контракт с главным тренером Спенсером Карбери и провели два обмена для укрепления двух ведущих троек нападения — приобрели Джордана Кайру из «Сент-Луиса» и Алекса Така из «Баффало». Параллельно столичный клуб расстался в том числе с двумя форвардами и фанатами Ови с юности — Коннором Макмайклом и Хендриксом Лапьером. 28-летний Кайру покинул «Блюз» после третьего сезона по 8-летнему контракту на 65 миллионов, 30-летний Так перед переездом из «Сэйбрз» подписал 8-летнее соглашение на 84 миллиона.
«Вашингтон» сохранил достаточно средств под потолком зарплат для подписания нового контракта с Овечкиным, но после появления Кайру и Така возник вопрос: эти два праворуких нападающих с большими контрактами и снайперским уровнем — серьезная помощь или замена большому фанату Майкла Джордана и главному Алексу в истории «Кэпиталз»? Повлияют или нет такие ходы клуба на позицию капитана по прощальному турне с кубковой надеждой, ответ должен появиться уже скоро. Связь может быть с чем угодно — кто-то найдет ее даже в том, что второй номер драфта-2004 Евгений Малкин после сезона ожидания и выхода в отпуск получил желаемый контракт на год в «Питтсбурге».
Пока Овечкин проводит очередной месяц отпуска в Турции, где играет на пляже в волейбол и футбол, перезагружается и поддерживает форму в компании семьи и знакомых спортсменов. Отдельный восторг у североамериканских медиа с учетом одинакового написания популярного сокращения и названия животного вызвала сценка, на которой величайший всех времен покормил козла. Дополнительно обсуждали слова Александра из проморолика летнего матча звезд НХЛ и КХЛ с Артемием Панариным и Михаилом Сергачевым. На вопрос о своих делах «Ну все, ты закончил?» суперзвездный ветеран с привычной улыбкой ответил: «Я еще официально не объявлял».
«Надеюсь, Ови вернется еще на один год»
Джордан Кайру впервые в карьере сменил клуб и был обменян в «Вашингтон» после восьми лет в «Сент-Луисе». Форвард дебютировал в лиге и провел немного матчей с чемпионским составом «Блюз», которые выиграли свой долгожданный Кубок Стэнли в 2019-м через год после «Кэпиталз». В 2020-е хоккеист из Торонто стал важной частью команды из Сент-Луиса. За карьеру 28-летний нападающий набрал 378 (168+210) очков в 488 матчах лиги и 13 (11+2) очков в 28 играх плей-офф. Канадец был рад серьезному интересу со стороны «Кэпс», рассчитывает перезагрузиться после сезонного спада и предвкушает возможный выход на лед с Великой Восьмеркой.
«Они действительно за меня боролись, приятно видеть, когда команда настолько сильно хочет тебя, такое просто приводит в восторг перед появлением в этой организации. Я также слышал от многих людей, что это отличный город и великолепная организация с прекрасной фан-базой и богатой историей, так что просто восхищен возможностью туда приехать. Мне потребовался почти весь день, чтобы принять решение. Я провел в Сент-Луисе восемь лет, был в клубе с момента драфта, и это было потрясающее время. Это определенно тяжелое решение, но я рад переезду в Вашингтон и возможности начать новую главу. Мне очень нравится Сент-Луис, я любил играть в этом городе. Я провел великолепное время там, осталось много прекрасных воспоминаний. Но иногда людям просто нужно начать все с чистого листа и сменить обстановку», — сказал Кайру во вторник.
Джордан о возможности сыграть в одной команде с Ови заметил: «Очевидно, это было бы невероятно. Он величайший снайпер всех времен, и я слышал о нем только самое хорошее. Так что, надеюсь, он вернется еще на один год и мне удастся познакомиться с ним и поиграть вместе».
Кайру в «Вашингтоне» ждут несколько хороших знакомых. Форвард играл в юношеской лиге с Джейкобом Чикраном и летом тренируется в Торонто вместе с Томом Уилсоном. Ассистент капитана «Кэпс» у многих входит в категорию тех самых силовых и забивных форвардов, с которыми приятнее выступать в одной команде. Новички не стали исключением. Помимо двух лидеров столичного клуба, Джордан также общается с другими партнерами Ови — Пьер-Люком Дюбуа, Диланом Строумом и Энтони Бовилье.
«Был бы счастлив узнать Ови поближе»
Алекс Так в третий раз в карьере сменил клуб и отправился в «Вашингтон» после пяти лет в «Баффало». Форвард дебютировал в лиге и провел немного матчей в «Миннесоте» в 2017-м, дальше был обмен и четыре года в «Вегасе». Так в дебютном сезоне с «Голден Найтс» дошел до финала Кубка Стэнли против «Кэпиталз» и попал в хайлайты при переломном спасении Брэйдена Холтби во второй игре серии. В середине 2020-х хоккеист из штата Нью-Йорк стал лидером «Сэйбрз» и помог любимому клубу детства прервать 15-летнюю засуху без плей-офф. За карьеру 30-летний нападающий набрал 448 (200+248) очков в 615 матчах лиги и 40 (23+17) очков в 79 играх плей-офф. Американец теперь пошутил о том самом упущенном моменте в проигранном финале с «Кэпс» и тоже предвкушает возможный выход на лед с Великой Восьмеркой.
«Как там говорят: если не можешь победить их, присоединись к ним? (Смеется.) То спасение было невероятным. Я говорил потом с Холтби при финальном рукопожатии, и он сказал, что при том спасении ему повезло больше всего в жизни. Это позволило мне чувствовать себя чуть лучше, но на самом деле не особо, ведь он жал мне руку после победы в Кубке. Это было невероятное спасение, но в то же время это был невероятный опыт для меня. Я терпеть не могу это, ведь мы остановились так близко. Меня до сих пор гложет, что мы не выиграли Кубок Стэнли. Тогда был какой-то вихрь эмоций, было много веселья, та команда “Кэпиталз” была невероятной. Боже, против них было так тяжело играть. Их большинство было потрясающим. Было просто безумно трудно. Вообще не было свободного места на льду. Если честно, они провели четыре идеальных матча и один почти идеальный, в котором нам удалось победить — это была первая игра», — сказал Так в пятницу.
Форвард о переезде заметил: «Никто, кроме меня, моей семьи и агента с руководством “Баффало”, не будет знать наверняка, как все было. Решение сменить команду было одним из самых сложных в моей жизни. Это бизнес, и ты понимаешь это. Я понял это после первого обмена, а когда меня обменяли во второй раз, то осознал, какой это бизнес. Я на самом деле сосредоточился на том, что считал лучшей возможностью для себя, как с точки зрения выхода на рынок свободных агентов, так и хоккея. Думал о том, что хочу пойти в команду, которая будет очень конкурентоспособной долгое время, поскольку считаю, что сейчас на пике своей карьеры. Мне нужно было сделать то, что казалось наилучшим для меня и моей семьи. “Баффало” предпринял последнюю попытку, признателен за это, было о чем серьезно подумать. И впечатлило все то, что в “Вашингтоне” сказали мне, чего от меня ждут, что я могу привнести, какая здесь команда. Я просто подумал, что смогу внести свой вклад и помочь “Кэпиталз” достичь главной цели».
Алекс о возможности сыграть в одной команде с Ови сказал: «Было просто невероятно следить за всем тем, чего он сумел добиться. Я бы очень хотел, чтобы он вернулся. Был бы счастлив узнать его поближе. Он настоящая легенда. Я имею в виду, что он будет в Зале славы. Он величайший снайпер в истории, и если я мог бы хоть чему-то у него научиться, это было бы потрясающе. И, быть может, если у вас есть кто-то, кто может достать клюшку, я бы очень хотел получить клюшку Ови».
«Именно так поступают легенды»
Том Уилсон после весеннего дедлайна и обмена Джона Карлсона остался последним одноклубником Овечкина из чемпионского состава-2018. Канадец провел 13 сезонов вместе с российским снайпером, несколько лет говорит о его исключительности и не представляет свою команду без Великой Восьмерки. 32-летний форвард вместе со всеми ждет решения легенды и не так давно пообщался с ним.
«Я позвонил ему на днях, просто узнать его мысли по различным вещам. Он сейчас проводит отпуск в Турции. Так что я сказал: “Мы поговорим о хоккее позже. Наслаждайся. Это заслуженный отдых с твоей семьей”, — сказал Уилсон в среду.
Том заметил об Ови: «Он лучший, действительно лучший. Такой отличный парень, такой веселый, такой важнейший в нашей команде. Так что посмотрим. Он имеет право делать все, что ему только хочется, и делать это так, как он сам того хочет, потому что именно так поступают легенды. Пока он с нами, он всегда будет Ови. Я никогда не видел ничего подобного. Этот голод, страсть — он хочет забивать больше, чем кто-либо другой. Впечатляет его способность подгонять себя и оставаться великим каждый год — какие бы трудности или рекорды ни были на горизонте, он просто сносит все на своем пути. Если он вернется, я не жду, что все будет как-то иначе. Я никогда особо не задумывался о том дне, когда в Вашингтоне не будет Ови, так что будем решать проблемы по мере возникновения».
Уилсон о появлении Кайру и Така в «Кэпиталз» сказал: «Наш менеджмент показывает: “Эй, мы не сидим сложа руки, мы включаемся в гонку вооружений и собираемся сделать все, чтобы выиграть чемпионство. Так что я по-настоящему воодушевлен этим. Кайру невероятно мастеровит. Он потрясающий игрок. Джордан — это высококлассный, элитный талант. И каждый раз, когда удается заполучить такого парня, испытываешь невероятный подъем. Такие дни всегда непростые — с одной стороны, грустно из-за ухода партнера по команде, с другой — переключаешься и загораешься из-за новых возможностей. Для нас пришло время пошуметь”.
Форвард о подписании долгосрочного контракта Карбери заметил: «С самого первого дня у него есть эта страсть, эта энергия, это умение требовать, каждый день приходить на каток и подгонять нас. Он главный источник нашей интенсивности и энергии. А когда твой тренер ведет себя так, как игрок ты просто обязан следовать этому примеру. Он обожает игру, у него отличный хоккейный ум, он заставляет нас показывать свой максимум. Так что работать с ним все это время очень весело, он великолепно начал свою карьеру. С ним сразу видишь, с кем имеешь дело, верно? Он страстный, высокоэнергичный, говорит то, что думает, — это на самом деле все, о чем только игрок может просить. Он очень заботится о своих хоккеистах, постоянно общается и приглашает к себе в кабинет для различных обсуждений. Это хороший подход, особенно при наличии молодых парней, которые только появились в лиге, ведь так можно быть уверенными, что все мы на одной волне».
«Когда Ови будет готов, мы его поддержим»
Спенсер Карбери провел три сезона на посту главного тренера «Вашингтона» и следил из первого ряда за финальным отрезком гонки Овечкина за рекордом всех времен. Канадский специалист менее чем на четыре года старше снайпера, ранее работал в фарм-клубе «Кэпиталз» из Херши и входил в штаб «Торонто». Карбери удивил всех попаданием в плей-офф в последнем матче первого для себя регулярного чемпионата, через год совместил лидерство команды с голевым рывком капитана и был признан лучшим тренером НХЛ, на третий сезон боролся с перепадами и все же остался вне кубковой восьмерки конференции. Теперь канадец вместе со всеми ждет решения легенды.
«Я разговаривал с ним этим утром. Он в отпуске с семьей и немного тренируется там. Но на данный момент — нет. Пока нет решения. Он просто проводит время со своей семьей и пытается принять наилучшее решение. И когда он скажет нам, что готов сделать выбор, мы его поддержим. Так что нет временных рамок. Сегодня он упомянул, что следит за всеми обменами и очень рад за организацию после подписания Джордана и Алекса. И я не думаю, что это повлияет на его решение», — сказал Карбери в четверг.
Тренер заметил об апрельских словах капитана про желание остаться при перспективе выхода в плей-офф и борьбы за Кубок Стэнли: «Больше всего Ови хочет побеждать. Я знаю, что иногда мы упускаем это из вида из-за его голов и индивидуальных достижений, к тому же ему столько лет. Он искренне хочет побеждать. Поскольку мы усиливаем группу нападающих — если теперь у нас вдруг появятся еще два игрока, способных забивать по 30 голов за сезон, а это будет означать, что О сыграет на минуту или две меньше в равных составах и наша команда станет лучше, он первым поднимет руку и скажет: “Да, мне нравится это”. Ведь он хочет побеждать. И в большинстве все так же, нет какой-то разницы».
Специалист добавил: «Я думаю, именно здесь мы постараемся прибавить с учетом, как именно усилили линию атаки, и рассчитываем на глубину состава. Хорошо, даже у Пьер-Люка Дюбуа или Тома Уилсона в прошлом сезоне игровое время сильно выросло. Скажем, можем ли мы теперь сократить его минуты на две за матч? Может быть, сократим время О на две минуты за матч, чтобы теперь он мог действовать намного эффективнее и продуктивнее. Вместо игры по 19 минут он сыграет 17, но эти 17 минут будут более высокого качества. То есть чуть больше качества вместо количества. И я думаю, что теперь с 12 нападающими в наличии, которые постоянно сменяются на льду, можно использовать их так — быть может, они сыграют на минуту меньше, но эти минуты станут гораздо более эффективными».
Артем Агапов