«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кларком

23-летний канадец отыграл все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ за «Кингз» в сезоне-2025/26, установив личные рекорды по голам (8), передачам (32), очкам (40), очкам в большинстве (13), блокированным броскам (185) и игровому времени за матч (19:48). Его 40 очков (8+32) стали лучшим показателем среди защитников команды и четвертым в НХЛ, а 185 блокированных бросков стали третьим результатом в лиге среди всех полевых игроков.