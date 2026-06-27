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«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Кларком

«Лос-Анджелес» подписал с защитником Брендом Кларком новый пятилетний контракт со средней годовой зарплатой 7,4 миллиона долларов США, который рассчитан до конца сезона-2030/31.

«Лос-Анджелес» подписал с защитником Брендом Кларком новый пятилетний контракт со средней годовой зарплатой 7,4 миллиона долларов США, который рассчитан до конца сезона-2030/31.

23-летний канадец отыграл все 82 матча регулярного чемпионата НХЛ за «Кингз» в сезоне-2025/26, установив личные рекорды по голам (8), передачам (32), очкам (40), очкам в большинстве (13), блокированным броскам (185) и игровому времени за матч (19:48). Его 40 очков (8+32) стали лучшим показателем среди защитников команды и четвертым в НХЛ, а 185 блокированных бросков стали третьим результатом в лиге среди всех полевых игроков.

Кларк стал девятым защитником в истории «Кингз», набравшим 40 очков в сезоне в возрасте 23 лет или моложе.

Выбранный под восьмым номером на драфте НХЛ 2021 года, Кларк набрал 81 очко (15+66) в 185 матчах регулярных чемпионатов за «Кингз».

Кларк играет за «Лос-Анджелес» с 2022 года.