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Источник: Дорофеева обменяли в «Рейнджерс»

Российского нападающего Павла Дорофеева обменяли из «Вегаса» в «Рейнджерс», сообщил инсайдер Даррен Дрегер.

Источник: Спорт-Экспресс

Российского нападающего Павла Дорофеева обменяли из «Вегаса» в «Рейнджерс», сообщил инсайдер Даррен Дрегер.

По данным еще одного инсайдера Криса Джонстона, в обмен «Вегас» получит выборы под номерами 26 и 92, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (защищенный топ-10).

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25-летний россиянин играет за «Вегас» с сезона-2020/21. В сезоне-2025/26 он набрал 64 (37+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 16 (12+4) очков в 22 играх плей-офф. Его команда в финале Кубка Стэнли проиграла «Каролине» (2−4).

Дорофеев стал вторым снайпером Кубка Стэнли-2026.