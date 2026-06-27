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Нападающий Петерка перешел из «Юты» в «Бостон» в результате обмена

«Юта» объявила об обмене нападающего Джона-Джейсона Петерки в «Бостон» на выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026 под общим 23-м номером и условный выбор в первом раунде драфта-2028 (принадлежащий «Флориде»).

«Юта» объявила об обмене нападающего Джона-Джейсона Петерки в «Бостон» на выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026 под общим 23-м номером и условный выбор в первом раунде драфта-2028 (принадлежащий «Флориде»).

Если выбор «Пантерз» в первом раунде-2028 года окажется в первой десятке, то «Брюинз» получат право передать «Юте» свой незащищенный выбор на драфте-2029.

24-летний немец играл за «Юту» с 2025 года. В сезоне-2025/26 в 82 матчах регулярного чемпионата у него 47 (25+22) очков, в 6 матчах плей-офф он очков не набрал.

Петерка в НХЛ также выступал за «Баффало».