Стенберга выбрали под вторым номером на драфте НХЛ-2026, Малхотру — под третьим

Вторым номером драфта стал 18-летний шведский форвард «Фролунды» Ивар Стенберг. Его выбрал «Сан-Хосе». В сезоне-2025/26 в 43 матчах регулярного чемпионата шведской лиги Стенберг набрал 33 (11+22) очка, в 6 матчах плей-офф у него 4 (0+4) очка.