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Стенберга выбрали под вторым номером на драфте НХЛ-2026, Малхотру — под третьим

Стали известны имена первых десяти игроков, которых выбрали в первом раунде драфта НХЛ-2026.

Стали известны имена первых десяти игроков, которых выбрали в первом раунде драфта НХЛ-2026.

«Торонто» под первым общим номером выбрал 18-летнего канадского форварда Гэвина Маккенну.

Вторым номером драфта стал 18-летний шведский форвард «Фролунды» Ивар Стенберг. Его выбрал «Сан-Хосе». В сезоне-2025/26 в 43 матчах регулярного чемпионата шведской лиги Стенберг набрал 33 (11+22) очка, в 6 матчах плей-офф у него 4 (0+4) очка.

Под третьим номером «Ванкувер» выбрал 18-летнего канадского нападающего «Брантфорда» (Хоккейная лига Онтарио) Калеба Малхотру. В сезоне-2025/26 в 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 84 (29+55) очка, в плей-офф — 26 (13+13) очков.

Драфт НХЛ-2026. Первый раунд.

1. Нападающий Гэвин Маккенна (Канада, выбран «Торонто»).

2. Нападающий Ивар Стенберг (Швеция, «Сан-Хосе»).

3. Нападающий Калеб Малхотра (Канада, «Ванкувер»).

4. Защитник Даксон Рудольф (Канада, «Баффало»).

5. Защитник Альбертс Смитс (Латвия, «Рейнджерс»).

6. Защитник Карлсон Карелс (Канада, «Калгари»).

7. Защитник Чейз Рид (США, «Сиэтл»).

8. Нападающий Вигго Бьорк (Швеция, «Виннипег»).

9. Защитник Китон Верхофф (Канада, «Сан-Хосе»).

10. Нападающий Уайатт Каллен (Канада, «Сент-Луис»).