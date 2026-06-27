«Анахайм» обменял в «Баффало» защитника Зеллвегера на выбор на драфте и нападающего Вальберга

22-летний канадец Зеллвегер может стать ограниченно свободным агентом 1 июля. В сезоне-2025/26 в 76 матчах регулярного чемпионата он набрал 22 (7+15) очка, что стало его рекордом в карьере. В плей-офф у него 2 (1+1) очка в 3 играх.