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Дорофеева обменяли из «Вегаса» в «Рейнджерс»

Российского нападающего Павла Дорофеева обменяли из «Вегаса» в «Рейнджерс», сообщила пресс-служба НХЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Российского нападающего Павла Дорофеева обменяли из «Вегаса» в «Рейнджерс», сообщила пресс-служба НХЛ.

«Голден Найтс» получили выбор под номером 26 на драфте НХЛ 2026 года, выбор в третьем раунде (номер 92) на драфте 2026 года и условный выбор в первом раунде на драфте 2028 года.

Дорофеев может стать ограниченно свободным агентом 1 июля. В сезоне-2025/26 он установил личные рекорды в карьере в НХЛ по голам (37), передачам (27) и очкам (64). Он набрал 64 (37+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 16 (12+4) очков в 22 играх плей-офф. Его команда в финале Кубка Стэнли проиграла «Каролине» (2−4).

Выбранный «Голден Найтс» в третьем раунде (под общим 79-м номером) драфта НХЛ 2019 года, Дорофеев набрал 149 (92+57) очков в 231 матче регулярных чемпионатов и 18 (13+5) очков в 31 матче плей-офф. Он играл за «Вегас» с 2021 года.