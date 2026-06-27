Вратаря Эрссона обменяли из «Торонто» в «Оттаву»

Вратарь Самуэль Эрссон стал игроком «Оттавы» в результате обмена из «Торонто» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2027.
26-летний швед был приобретен «Торонто» вместе с защитником Эмилем Андре и выбором в третьем раунде драфта НХЛ-2026 у «Филадельфии» 16 июня в обмен на вратаря Джозефа Уолла и защитника Симона Бенуа.
Эрссон находится в последнем сезоне двухлетнего контракта на 2,9 миллиона долларов США (среднегодовая зарплата 1,45 миллиона США), подписанного 5 августа 2023 года, и может стать ограниченно свободным агентом 1 июля.
В сезоне-2025/26 у Эрссона было 14 побед, 16 поражений, его коэффициент надежности составил 3,12, а процент отраженных бросков — 87. Он сыграл в 33 матчах, в том числе в 29 — в старте.