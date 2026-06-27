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В первом раунде драфта НХЛ-2026 выбрали трех российских хоккеистов

В Баффало завершился первый раунд 64-го драфта НХЛ, по итогам которого клубы лиги выбрали трех российских хоккеистов.

В Баффало завершился первый раунд 64-го драфта НХЛ, по итогам которого клубы лиги выбрали трех российских хоккеистов.

Первым из россиян под 20-м общим номером был выбран нападающий Илья Морозов. Права на форварда получил «Баффало».

Под 26-м номером «Монреаль» задрафтовал нападающего Глеба Пугачева. 18-летний хоккеист является воспитанником казахстанского хоккея, однако позже переехал в Россию и выступал в системе нижегородского «Торпедо».

Следующим, под 27-м номером, «Филадельфия» выбрала защитника Максима Соколовского. Уроженец Петропавловска в минувшем сезоне играл за «Лондон Найтс» в Хоккейной лиге Онтарио, а следующий чемпионат проведет в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе команды Университета штата Мэн.

64-й драфт НХЛ проходит 26 и 27 июня в Баффало. Во второй день состоятся раунды со второго по седьмой.