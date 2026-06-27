Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Герин из «Миннесоты» признан лучшим генменеджером НХЛ по итогам сезона-2025/26

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин признан лучшим руководителем клуба Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2025/26, сообщает пресс-служба НХЛ.

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин признан лучшим руководителем клуба Национальной хоккейной лиги по итогам сезона-2025/26, сообщает пресс-служба НХЛ.

55-летний специалист стал обладателем награды «Джим Грегори Эворд», которая вручается лучшему генеральному менеджеру сезона. По итогам голосования, в котором участвовали руководители клубов НХЛ, представители лиги и СМИ, Герин опередил генерального менеджера «Колорадо» Криса Макфарланда, занявшего второе место.

В завершившемся сезоне «Миннесота», за которую выступает российский нападающий Кирилл Капризов, заняла третье место в Западной конференции. В плей-офф команда прошла «Даллас», выиграв серию первого раунда со счетом 4−2, после чего уступила «Колорадо» во втором раунде (1−4).

Кроме того, Герин входил в число руководителей сборной США, которая в феврале 2026 года завоевала золотые медали Олимпийских игр.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше