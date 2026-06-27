Россиян не жалеют для обменов. Дорофеев и Ничушкин поменяли свои клубы в НХЛ

Однако в дальнейшем в карьере Ничушкина были и неприятные околохоккейные моменты, которые не помогли «Колорадо». Поэтому, учитывая и регресс по результатам, обмен Ничушкина в «Коламбус» на три выбора во втором раунде драфта этого года, а также в третьем и пятом раундах драфта 2027 года не выглядел сенсационным, как в истории с Дорофеевым. В новом клубе Ничушкин станет четвертым россиянином после Кирилла Марченко, Ивана Проворова и Дмитрия Воронкова. Причем специалисты отмечают, что новичок по манере игры может составить конкуренцию как раз Воронкову, который не попадал в состав в конце регулярного сезона.