Россиян не жалеют для обменов. Дорофеев и Ничушкин поменяли свои клубы в НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Один из самых результативных хоккеистов последнего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павел Дорофеев неожиданно был обменян «Вегасом» в «Нью-Йорк Рейнджерс». В течение последних двух суток поменял клуб и Валерий Ничушкин, который выигрывал с «Колорадо» Кубок Стэнли в 2022 году.
Официально об обмене Дорофеева было объявлено в тот момент, когда в НХЛ проходил первый раунд драфта. «Вегас» совершил сделку с клубом из Нью-Йорка, получив от него за Дорофеева три выбора на драфте. За 25-летнего россиянина «Рыцари» получили выборы на драфте этого года под 26-м и 92-м номерами, а также условный выбор в первом раунде драфта в 2028 году.
По сообщению журналиста Эллиотта Фридмана, клуб из Нью-Йорка подпишет с Дорофеевым семилетний контракт с зарплатой $11 млн в год. Это стоит рассматривать так, что на Дорофеева рассчитывают как на одного из основных игроков команды в последующих сезонах с учетом ее перестройки, о которой стало известно еще в начале февраля до Олимпиады, когда стало понятно, что «Рейнджерс» второй год подряд не попадут в плей-офф. Именно тогда клуб обменял в «Лос-Анджелес» Артемия Панарина, а по итогам регулярного сезона «Рейнджерс» стали последними в Восточной конференции.
Прошедший сезон для Дорофеева однозначно стал лучшим в его карьере за пять лет, проведенных в «Вегасе», который стал первым клубом для игрока в НХЛ. Россиянин раскрылся в лиге, в частности, благодаря хорошему броску и воспользовался тем, что ему доверяли и при игре в большинстве. Второй год подряд Дорофеев провел все 82 матча в регулярном чемпионате, став лучшим снайпером и войдя в первую четверку бомбардиров своей команды.
В плей-офф этого года Дорофеев здорово провел первые два раунда с «Ютой» и «Анахаймом». Против «Мамонтов» он оформил хет-трик, с «Анахаймом» он забросил пять шайб в трех матчах серии, сделав в двух играх по дублю, и забил в первом матче полуфинала с «Колорадо». Некоторое время Дорофеев лидировал и в списке снайперов плей-офф, пока его не опередил партнер по команде Бретт Хауден. В финале россиянину сложно было играть с учетом того хоккея, который показывала против «Вегаса» «Каролина», но форварду удалось забить две шайбы в пятом матче серии (2:4).
Контракт Дорофеева с «Вегасом» истекал 30 июня, после чего он бы выходил на рынок в качестве ограниченно свободного агента. Поэтому клуб из Невады постарался выжать из этой ситуации все самое полезное для себя. Нельзя не сказать, что наверняка «Вегас» был заинтересован в продлении контракта с Дорофеевым, тем более что новым главным тренером команды стал Райан Крэйг, который работает в системе клуба с его появления в НХЛ.
Еще один шанс для Цыплакова
Обмен Дорофеева стал уже не первым с участием россиян этим летом. Сезон-2026/27 для Ничушкина, Федора Свечкова и Максима Цыплакова можно будет считать во многом определяющим в их карьерах. 31-летний Ничушкин еще четыре года назад был одним из ключевых игроков «Колорадо» и помог команде, несмотря на травму, выиграть Кубок Стэнли, хорошо играя, в частности, на пятачке. Тогда он набрал 15 очков, в то время как в нынешнем плей-офф в 12 играх он лишь забил 2 гола и отдал 2 передачи.
Однако в дальнейшем в карьере Ничушкина были и неприятные околохоккейные моменты, которые не помогли «Колорадо». Поэтому, учитывая и регресс по результатам, обмен Ничушкина в «Коламбус» на три выбора во втором раунде драфта этого года, а также в третьем и пятом раундах драфта 2027 года не выглядел сенсационным, как в истории с Дорофеевым. В новом клубе Ничушкин станет четвертым россиянином после Кирилла Марченко, Ивана Проворова и Дмитрия Воронкова. Причем специалисты отмечают, что новичок по манере игры может составить конкуренцию как раз Воронкову, который не попадал в состав в конце регулярного сезона.
Свечков же попал как раз в «Колорадо» в результате обмена с участием одного из ключевых игроков клуба из Денвера Джека Друри, который не захотел продлевать контракт. «Колорадо» постарался усилить в ходе этого обмена низшие звенья, а тому же Свечкову будет намного сложнее, чем в «Нэшвилле», пробиться в основу своего нового клуба.
Цыплаков из «Нью-Джерси» вместе с более статусным нападающим, участником Олимпиады Шимоном Немецем, перешел в «Калгари». После неплохого дебютного сезона в «Нью-Йорк Айлендерс» (35 очков в 77 матчах) второй год у него ни в составе «Островитян», ни в «Нью-Джерси» после обмена не получился. Переход в «Калгари» — это еще один шанс в НХЛ для бывшего форварда московского «Спартака».