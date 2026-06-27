27 россиян выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали на драфте 27 российских игроков. Церемония проходила в Буффало (США, штат Нью-Йорк).
В первом раунде были выбраны нападающие Илья Морозов (общий 20-й номер, «Баффало»), Глеб Пугачев (26, «Монреаль») и защитник Максим Соколовский (27, «Филадельфия»).
Во втором раунде были выбраны нападающие Егор Шилов (43, «Колорадо»), Олег Кулебякин (52, «Тампа»), Алан Шайхлисламов (55, «Калгари»), защитник Никита Щербаков (44, «Нью-Джерси») и вратарь Юрий Иванов (56, «Бостон»). В третьем раунде драфта клубы выбрали только вратарей: Даная Шайикова (67, «Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрия Боричева (70, «Нэшвилл»), Дмитрия Ивченко (78, «Ванкувер») и Егора Рыбкина (89, «Лос-Анджелес»).
В четвертом раунде были выбраны пять игроков: нападающие Виктор Федоров (99, «Сиэтл»), Егор Барабанов (100, «Калгари»), Матвей Котков (104, «Бостон»), Лавр Гашилов (119, «Нью-Джерси») и голкипер Владимир Проскурин (123, «Сент-Луис»). В пятом раунде клубы не выбрали ни одного россиянина.
В шестом раунде были выбраны вратари Глеб Пешков (178, «Анахайм»), Степан Шурыгин (186, «Тампа»), защитники Ярослав Федосеев (161, «Торонто»), Александр Грунин (183, «Оттава») и нападающий Артем Матюк (173, «Нью-Йорк Айлендерс»). В заключительном, седьмом раунде клубы выбрали защитников Ивана Патрихаева (193, «Рейнджерс»), Александра Иванова (194, «Чикаго»), Александра Карманова (201, «Сан-Хосе»), Михаила Черепанова (219, «Даллас») и нападающего Артема Приму (211, «Юта»).