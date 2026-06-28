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«Вашингтон» не хочет ждать решения Овечкина все межсезонье

Генменеджер «Вашингтона» ожидает решения Овечкина по карьере в ближайшее время.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вопрос о продолжении карьеры российского нападающего Александра Овечкина должен решиться в ближайшее время, заявил генменеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик, которого цитирует журналистка Сэмми Силбер в соцсети X.

Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по контракту с «Вашингтоном», за который он выступает с момента дебюта в лиге.

«Генеральный менеджер Крис Патрик заявил, что не знает, к какому решению склоняется Овечкин. По его мнению, этот вопрос не затянется на все межсезонье, уже в ближайшее время станет известно, вернется ли Овечкин», — написала Силбер.

Овечкину 40 лет. Нападающий является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.

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