Обладатель Кубка Стэнли «Каролина» не выбрала на драфте ни одного россиянина

На нынешнем драфте многие ждали, сколько россиян выберет «Каролина». В прошлом году клуб, одним из скаутов которого является Олег Смирнов, взяла вратаря Семена Фролова (под 41-м номером), нападающего Ивана Рябкина (62), а также защитников Курбана Лиъматова (67) и Романа Баусова (87). В 2024 году «Ураганы» взяли шесть человек, из которых самым прогрессирующим оказался выступающий в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Никита Артамонов. В 2022—2023 годах «Каролина» взяла на драфте восемь человек, из них в КХЛ на стабильном уровне выступает защитник череповецкой «Северстали» Владимир Грудинин, а вратарь Руслан Хажеев был дублером Амира Мифтахова в фарм-клубе «Чикаго» в финале сезона Американской хоккейной лиги. В этот раз году «Каролина» не взяла из россиян никого.