Обладатель Кубка Стэнли «Каролина» не выбрала на драфте ни одного россиянина

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали на прошедшем в Буффало (штат Нью-Йорк, США) драфте 27 российских игроков, в то время как год назад был взят 21 человек. При этом ни одного отечественного хоккеиста не выбрал обладатель Кубка Стэнли «Каролина», которая за предыдущие четыре года задрафтовала 18 россиян.
В первом раунде клубы НХЛ взяли троих российских игроков, что является прогрессом по сравнению с прошлым годом, когда под 20-м номером в «Коламбус» ушел вратарь из системы московского ЦСКА Петр Андреянов. В нынешнем году первым из россиян также под 20-м номером был выбран выступающий за команду одного из университетов США центральный нападающий Илья Морозов, которого взял «Баффало». Под 27-м номером «Филадельфия» забрала еще одного выступающего в Северной Америке форварда Максима Соколовского из команды молодежной канадской Хоккейной лиги Онтарио «Лондон Найтс».
Неожиданным стал выбор в первом раунде нападающего из системы нижегородского «Торпедо» Глеба Пугачева, которому прочили выбор в начале второго раунда. Тем не менее его взял «Монреаль», и можно предположить, что в недалеком будущем у «Канадцев» может образоваться российская тройка в лице Пугачева, Ивана Демидова и выбранного на драфте в прошлом году Александра Жаровского, выступающего в уфимском «Салавате Юлаеве».
Перед драфтом больше прогнозировался высокий выбор одноклубника Пугачева по нижегородской «Чайке» Виктора Федорова, о котором говорили даже как о потенциально первом выборе из россиян, однако этого нападающего «Сиэтл» взял только под 99-м номером в четвертом раунде.
Самый высокий — тоже русский
На нынешнем драфте многие ждали, сколько россиян выберет «Каролина». В прошлом году клуб, одним из скаутов которого является Олег Смирнов, взяла вратаря Семена Фролова (под 41-м номером), нападающего Ивана Рябкина (62), а также защитников Курбана Лиъматова (67) и Романа Баусова (87). В 2024 году «Ураганы» взяли шесть человек, из которых самым прогрессирующим оказался выступающий в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Никита Артамонов. В 2022—2023 годах «Каролина» взяла на драфте восемь человек, из них в КХЛ на стабильном уровне выступает защитник череповецкой «Северстали» Владимир Грудинин, а вратарь Руслан Хажеев был дублером Амира Мифтахова в фарм-клубе «Чикаго» в финале сезона Американской хоккейной лиги. В этот раз году «Каролина» не взяла из россиян никого.
Клубы НХЛ не выбрали российских игроков в пятом раунде драфта, а в третьем они брали исключительно вратарей. Всего же было выбрано восемь российских голкиперов, что на одного больше по сравнению с прошлым годом. Обращает на себя внимание выбор во втором раунде финалиста Кубка Харламова этого года в составе московского «Спартака» Юрия Иванова «Бостоном». В третьем раунде, в частности, «Нэшвиллом» был выбран Дмитрий Боричев из системы ярославского «Локомотива», а «Ванкувером» — Дмитрий Ивченко, который может получить шанс войти в основную вратарскую обойму омского «Авангарда».
В четвертом раунде были выбраны запомнившиеся по концовке плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) форвард екатеринбургского «Авто» Лавр Гашилов («Нью-Джерси») и один из самых результативных игроков плей-офф МХЛ, обладатель Кубка Харламова этого года Матвей Котков из ярославского «Локо», которого под 104-м номером также выбрал «Бостон». Относительно известным среди всех выбранных можно назвать форварда ЦСКА Ивана Патрихаева, сыгравшего в прошедшем сезоне в КХЛ 66 матчей в регулярке и 10 — в плей-офф. 20-летний игрок был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в заключительном, седьмом раунде под 193-м номером.
Самым же высоким игроком на драфте НХЛ также стал россиянин. Родившийся в Кишиневе и имеющий гражданства России и Молдавии 18-летний Александр Карманов с ростом 2 метра 16 см обошел обладателя Кубка Стэнли словака Здено Хару, драфтовавшегося в 1996 году (2 метра 6 см). Выступает Карманов в одной из канадских молодежных лиг.