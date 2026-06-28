На драфте НХЛ выбрали 25 россиян. Наши вратари оказались нарасхват

«Молнии» вели Кулебякина уже давно и даже специально обменяли драфт-пики, чтобы подняться на шесть позиций. Во время преддрафтовых интервью Олег показал журналистам клюшку с автографом Никиты Кучерова, которую хранит с юных лет. «Тампа» — любимый клуб форварда, но он окажется в системе «Лайтнинг» не раньше чем через пару лет. Впереди у него сезон в Лиге Квебека, а затем переход в университет Мичигана.