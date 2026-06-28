На драфте НХЛ выбрали 25 россиян. Наши вратари оказались нарасхват

Фанат Кучерова
За океаном завершился драфт новичков НХЛ, на котором выбрали 25 российских хоккеистов.
Больше всего внимания привлек второй раунд, где были выбраны игроки, которые вполне могли оказаться выше. В полной мере это относится к нападающему Егору Шилову, которого взял «Колорадо» под 43-м номером.
«У Егора отменная точность бросков — 18%, он обладает разносторонней игрой и выиграл более 54% вбрасываний, что уже неплохо», — отметил эксперт Sportsnet Джейсон Букала.
Известно, что Шилов предстоящий сезон проведет там же, где выступал, — в клубе юниорской лиги Квебека «Викториавилл Тайгерс», а затем перейдет в студенческую ассоциацию NCAA, так как поступил в университет штата Пенсильвания. Предполагается, что со временем он может стать центром первого или второго звена «Эвеланш».
Следом за Шиловым был выбран Никита Щербаков, выступающий в системе «Салавата Юлаева», — его забрал «Нью-Джерси». Руководство «дьяволов» не скрывало, что их привлекло сочетание солидных габаритов и подвижности россиянина. Отмечалось также, что у него уже есть небольшой опыт игры в КХЛ.
«Щербаков хорошо читает игру при выходе из обороны в атаку. Для “Девилз” это очень важно — быстро и эффективно пасовать, закрывать пустые зоны», — считает эксперт Dobber Prospects Зак Иган.
Далее под 52-м номером «Тампа» взяла нападающего Олега Кулебякина из «Галифакса», под 55-м «Калгари» выбрал Алана Шайхлисламова из системы «Салавата», а под 56-м в «Бостон» отправился вратарь «Спартака» Юрий Иванов.
«Молнии» вели Кулебякина уже давно и даже специально обменяли драфт-пики, чтобы подняться на шесть позиций. Во время преддрафтовых интервью Олег показал журналистам клюшку с автографом Никиты Кучерова, которую хранит с юных лет. «Тампа» — любимый клуб форварда, но он окажется в системе «Лайтнинг» не раньше чем через пару лет. Впереди у него сезон в Лиге Квебека, а затем переход в университет Мичигана.
Что касается Иванова, то «Бостон» взял одного из самых молодых голкиперов, доступных на драфте, чем удивил своих болельщиков, которые в социальных сетях требовали обратить внимание на защитников.
«Это был действительно интересный выбор, поскольку неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы увидеть Иванова в форме “Брюинз”. У Джереми Суэймена еще шесть лет контракта, а для ближайшего резерва у команды есть Майкл Дипьетро, который очень хорош в АХЛ. Но генменеджер Суини сказал, что на этой позиции необходима глубина состава», — сказал обозреватель Boston Herald Стив Конрой.
Тренд на русских вратарей
В третьем раунде российских игроков было трое, причем все — вратари. Дмитрий Боричев из «Локо» был выбран «Нэшвиллом» под 70-м номером, под 78-м ушел Дмитрий Ивченко, которого выбрал «Ванкувер». Под 89-м «Лос-Анджелес» задрафтовал Егора Рыбкина из «Чайки», что тоже стало неожиданностью. Большую часть прошлого сезона он пропустил из-за травмы, но это не отпугнуло «королей».
«Рыбкин — это вратарь, сошедший с экрана видеоигры. Голкипер ростом 201 сантиметр! Он невероятно взрывной в движении из стороны в сторону, обладает быстрыми и мощными ногами, а его работа на коньках безупречна. Вратарь с такими длинными руками просто не должен быть таким быстрым и подвижным, как Рыбкин», — считает автор блога Mayors Manor Дэвид Хофрайтер.
Из остальных выбранных на драфте россиян стоит отметить Егора Барабанова, которого в четвертом раунде под 100-м общим номером взял «Калгари». Изначально Барабанов котировался намного выше: в списке скаутской службы НХЛ он был 43-м, но долгое время оставался без внимания. Это был третий раз, когда Барабанов выставлял свою кандидатуру на драфт, хотя его называли лучшим игроком среди старших участников.
В минувшем сезоне форвард набрал 91 очко в 68 матчах за «Сагино Спирит» из Лиги Онтарио, что стало четвертым показателем в лиге.
«У Барабанова очень быстрые руки, этим он нас привлек. Егор отлично использует свободное пространство и улучшает свою игру в обороне. Талант у него был всегда, но результаты наконец-то начинают приносить плоды, и трудно не восхищаться его жесткой игрой», — отметили скауты «Флэймз».
Рекорд установил Александр Карманов. Защитник, выбранный «Сан-Хосе», стал самым высоким хоккеистом в истории драфта. 18-летнего хоккеиста выбрал «Сан-Хосе» под общим 201-м номером. Его рост составляет 216 сантиметров. Ранее самым высоким задрафтованным игроком в истории НХЛ был словацкий защитник Здено Хара — 206 сантиметров.