Фетисов считает, что Овечкину нужно остаться в «Вашингтоне»: «Надо обязательно обогнать Гретцки»

«Ему обязательно надо забить эти 11 голов и обогнать Гретцки. Иначе он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Сделать это он должен только в составе “Вашингтона” — по-другому никак. Думаю, что не в их интересах, чтобы Овечкин побил этот рекорд в другой команде», — сказал Фетисов «СЭ».