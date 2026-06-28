Фетисов считает, что Овечкину нужно остаться в «Вашингтоне»: «Надо обязательно обогнать Гретцки»

«Ему обязательно надо забить эти 11 голов и обогнать Гретцки. Иначе он будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Сделать это он должен только в составе “Вашингтона” — по-другому никак. Думаю, что не в их интересах, чтобы Овечкин побил этот рекорд в другой команде», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик заявил The Hockey News, что в скором времени обсудит с Овечкиным его будущее в клубе.
Контракт игрока со столичной командой истекает 1 июля. В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 форвард сыграл 82 матча и набрал 64 (32+32) очка.
Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 929 шайб в 1573 матчах и превзойдя прежний рекорд Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 встречах). По общему количеству голов с учетом плей-офф нападающий уступает канадцу на 10 шайб, 1006 против 1016.