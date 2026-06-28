Фетисов — о Бобровском: «Один из лучших вратарей в истории, он может выиграть Кубок Стэнли с любой командой»

«Сергей Бобровский — один из лучших вратарей в истории. Он может играть в любой команде и выиграть с ней Кубок Стэнли. Заслужил ли он продление? Нет такого слова “заслужил”. Есть команда прежде всего. Уверен, он без клуба не останется. На Сергея может рассчитывать любая команда, которая нацелена на высокий результат», — сказал Фетисов «СЭ».