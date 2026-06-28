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Фетисов — о Бобровском: «Один из лучших вратарей в истории, он может выиграть Кубок Стэнли с любой командой»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном уходе вратаря «Флориды» Сергея Бобровского из команды. Ранее об этом написал инсайдер Эллиотт Фридман.

Источник: AP 2024

«Сергей Бобровский — один из лучших вратарей в истории. Он может играть в любой команде и выиграть с ней Кубок Стэнли. Заслужил ли он продление? Нет такого слова “заслужил”. Есть команда прежде всего. Уверен, он без клуба не останется. На Сергея может рассчитывать любая команда, которая нацелена на высокий результат», — сказал Фетисов «СЭ».

Контракт Бобровского с «Пантерз» действует до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ вратарь одержал 27 побед при проценте отраженных бросков 87,7. Он играет за «Флориду» с 2019 года, в составе которой стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2024, 2025).