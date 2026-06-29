Нападающий Друри подписал с «Нэшвиллом» контракт на пять лет

26-летний американец, который мог бы стать ограниченно свободным агентом 1 июля, был приобретен в результате обмена с «Колорадо». В сезоне-2025/26 в 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (10+17) очков, в плей-офф — 5 (3+2) очков в 13 играх.