Нападающий Друри подписал с «Нэшвиллом» контракт на пять лет

Нападающий Джек Друри подписал пятилетний контракт с «Нэшвиллом» на 22,5 миллиона долларов США. Его среднегодовая зарплата составит 4,5 миллиона долларов США, сообщает пресс-служба НХЛ.
26-летний американец, который мог бы стать ограниченно свободным агентом 1 июля, был приобретен в результате обмена с «Колорадо». В сезоне-2025/26 в 82 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (10+17) очков, в плей-офф — 5 (3+2) очков в 13 играх.
Выбранный «Каролиной» во втором раунде (под общим 42-м номером) драфта НХЛ 2018 года, Друри набрал 82 (30+52) очка в 268 матчах регулярных чемпионатов за «Харрикейнз» и «Эвеланш», а также 15 (5+10 передач) очков в 44 матчах плей-офф.