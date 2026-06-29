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TSN: Тарасенко сменил агента

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко сменил агента, сообщает TSN.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко сменил агента, сообщает TSN.

По данным источника, интересы 34-летнего россиянина теперь представляет Дэн Мильштейн, который имеет разрешение от клуба на переговоры с другими командами НХЛ перед открытием рынка свободных агентов.

У Тарасенко завершается двухлетний контракт на 9,5 миллиона долларов США со средней зарплатой 4,75 миллиона США. Он был приобретен у «Детройта» в июне 2025 года.

В сезоне-2025/26 в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко набрал 47 (23+24) очков, в плей-офф — 5 (2+3) очков в 11 играх.