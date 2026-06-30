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Вратарь Шмид перешел из «Вегаса» во «Флориду» в результате обмена

Голкипера Акиру Шмида обменяли из «Вегаса» во «Флориду» на выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2028 года.

Голкипера Акиру Шмида обменяли из «Вегаса» во «Флориду» на выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2028 года.

26-летний швейцарец завершил сезон-2025/26 со статистикой 16 побед, 10 поражений в основное время и 6 в овертайме, коэффициентом надежности 2,59, процентом отраженных бросков 89,3 и двумя «сухими» матчами в 34 играх регулярного чемпионата (29 в старте) НХЛ. Он не принимал участия в матчах плей-офф Кубка Стэнли за «Вегас».

Шмид, который может стать ограниченно свободным агентом 1 июля, ранее получил квалификационное предложение от «Голден Найтс».

Выбранный «Нью-Джерси» в пятом раунде (под общим 136-м номером) драфта НХЛ 2018 года, Шмид одержал 32 победы, потерпел 28 поражений в основное время и 10 в овертайме с коэффициентом надёжности 2,66, процентом отраженных бросков 89,8 и тремя «сухими» матчами в 82 играх регулярных чемпионатов (65 в старте) за «Девилз» и «Голден Найтс». В плей-офф он сыграл 10 матчей (8 в старте), одержав 4 победы при 4 поражениях с коэффициентом надежности 2,26 и процентом отраженных бросков 92,4, а также два «сухих» матча.

За «Флориду» играют российские вратари Даниил Тарасов и Сергей Бобровский.