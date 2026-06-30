Вратарь Шмид перешел из «Вегаса» во «Флориду» в результате обмена

Выбранный «Нью-Джерси» в пятом раунде (под общим 136-м номером) драфта НХЛ 2018 года, Шмид одержал 32 победы, потерпел 28 поражений в основное время и 10 в овертайме с коэффициентом надёжности 2,66, процентом отраженных бросков 89,8 и тремя «сухими» матчами в 82 играх регулярных чемпионатов (65 в старте) за «Девилз» и «Голден Найтс». В плей-офф он сыграл 10 матчей (8 в старте), одержав 4 победы при 4 поражениях с коэффициентом надежности 2,26 и процентом отраженных бросков 92,4, а также два «сухих» матча.