«Флорида» подписала второго вратаря за сутки на фоне слухов об уходе Бобровского

Напомним, «пантеры» пока не могу договориться о продлении контракта с Сергеем Бобровским. Ранее журналист Элиотт Фридман сообщил, что российский страж ворот с большой вероятностью покинет «Флориду». Основным претендентом на голкипера называют «Торонто».