«Флорида» подписала второго вратаря за сутки на фоне слухов об уходе Бобровского

Швед перешел в «Пантерз» вместе с нападающим Ангусом Крукшенком в результате обмена с «Нью-Джерси». В «Девилз» отправились форварды Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивз.
Ранее во вторник «Флорида» объявила о переходе вратаря Акиры Шмида из «Вегаса».
Напомним, «пантеры» пока не могу договориться о продлении контракта с Сергеем Бобровским. Ранее журналист Элиотт Фридман сообщил, что российский страж ворот с большой вероятностью покинет «Флориду». Основным претендентом на голкипера называют «Торонто».