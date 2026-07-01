«Рейнджерс» подписали 7-летний контракт с Дорофеевым

В сезоне-2025/26 он установил личные рекорды в карьере в НХЛ по голам (37), передачам (27) и очкам (64). Он набрал 64 (37+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 16 (12+4) очков в 22 играх плей-офф. Его команда в финале Кубка Стэнли проиграла «Каролине» (2−4).