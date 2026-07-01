Что будет с Бобровским, Овечкиным и Кейном? Главные интриги открытия рынка НХЛ

За Илью переживать точно не стоит. Зато интересно, что будет с Максимом Шабановым. Нападающего еще год назад считали одним из лучших хоккеистов, выступающих за пределами НХЛ, а теперь «островитяне» даже не сохранили на него права. В «Айлендерс» у Максима действительно не пошло, зато он почти наверняка получит еще одну возможность проявить себя в лиге. Тем более Шабанов недавно сменил агента. Вероятно, это поможет найти новый клуб.