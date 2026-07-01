Что будет с Бобровским, Овечкиным и Кейном? Главные интриги открытия рынка НХЛ

1 июля в НХЛ откроется рынок свободных агентов. Ни для кого не секрет, что переговоры с хоккеистами, которые должны получить этот статус, начинаются задолго до этой даты. Однако почти никаких утечек до подписания контрактов не происходит. Именно поэтому первый день открытого рынка всегда приносит огромное количество сюрпризов.
Россияне на рынке
Одной из главных интриг для российских болельщиков остается судьба Сергея Бобровского. 37-летний голкипер не договорился с «Флоридой» о новом контракте. По данным Sportsnet, он запросил 6−7 миллионов долларов на 6−7 лет. Если сумму соглашения «Пантерз» еще могли принять, то срок точно убил смысл переговорного процесса.
Без голкипера не останется и «Флорида». Хотя руководство и не стало продлевать контракт с Даниилом Тарасовым (тот выдал средний сезон, отражая 89,5 процента бросков), клуб выменял Якуба Маркстрема из «Нью-Джерси».
Среди форвардов интересует судьба Владимира Тарасенко. Он незадолго до открытия рынка сменил агента: вместо Пола Теофаноса его интересы будет представлять Дэн Мильштейн. Обычно такие перемены предшествуют подписанию соглашения с новой командой. Поэтому не стоит удивляться подобным новостям. Вероятно, о контракте нападающего, набравшего 47 (23+24) очков в прошлом сезоне, будет объявлено в первый день открытия рынка.
Новую команду должен найти и Илья Михеев. Еще в мае инсайдер Эллиотт Фридман писал, что сторона игрока активно изучает рынок в поисках лучших предложений. А самое интересное, что «Чикаго» — нынешний клуб форварда — не против такого развития событий.
«Блэкхокс» отпустили Михеева на рынок и рассматривали это так: «Хорошо, если он не найдет подходящее предложение. Тогда, может быть, он вернется, и мы сможем найти общий язык», — писал инсайдер.
За Илью переживать точно не стоит. Зато интересно, что будет с Максимом Шабановым. Нападающего еще год назад считали одним из лучших хоккеистов, выступающих за пределами НХЛ, а теперь «островитяне» даже не сохранили на него права. В «Айлендерс» у Максима действительно не пошло, зато он почти наверняка получит еще одну возможность проявить себя в лиге. Тем более Шабанов недавно сменил агента. Вероятно, это поможет найти новый клуб.
Также интересна судьба Андрея Кузьменко. В прошлом сезоне он набрал 25 (13+12) очков в 53 матчах за «Кингз», но новый контракт не получил. Судя по всему, Андрей рассчитывает продолжить карьеру в Северной Америке и сейчас ждет предложений. При этом в первые дни рынка свободных агентов новостей о его будущем может и не быть.
Отдельная история — Александр Овечкин. Всем очевидно, что после 1 июля возможны лишь два варианта развития событий: продление контракта с «Вашингтоном» или завершение карьеры. Третьего не дано. Выходит он на рынок свободных агентов весьма условно.
Обмены Ларкина и Никишина
Среди звезд первой величины неограниченно свободным агентом станет разве что Патрик Кейн, выступавший за «Детройт». Однако среди игроков «Ред Уингз» больше интересует судьба Дилана Ларкина, запросившего обмен. Впрочем, не факт, что новый сезон он начнет в другой команде. Нельзя исключать, что сделка состоится уже по ходу регулярного чемпионата или в дедлайн.
«Моя работа как генерального менеджера “Детройта” — всегда принимать решения в интересах клуба, и именно этим я буду руководствоваться. Поэтому не могу дать никаких гарантий, что его просьба будет или может быть удовлетворена», — заявил генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман.
Интересна судьба и Джона Карлсона. К слову, Овечкин называл его обмен в дедлайн «самым печальным днем» в лиге. Сейчас Джон вновь оказывается свободным агентом. «Каролина» зачем-то выменяла его пару дней назад у «Анахайма» за игрока Ист-коста и выбор в шестом раунде драфта, но о новом соглашении стороны так и не договорились.
Быть может, Джону и его агенту стоит рассмотреть вариант с «Последним танцем» в «Вашингтоне» вместе с многолетним партнером — Овечкиным?
Максим Клементьев