Молодой швед станет самым дорогим игроком НХЛ: он будет получать больше Капризова!

Прошлой осенью российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом, став самым дорогим игроком НХЛ: «Уайлд» дали своему лидеру восьмилетнее соглашение со среднегодовой зарплатой в 17 миллионов долларов. Соглашение вступает в силу только с предстоящего сезона, но Капризову не доведется провести в статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста мира ни одного матча. Уже через неделю им станет шведский нападающий Лео Карлссон, который к 21 году провел всего три полных сезона в лиге.
Рынок взорвала «Филадельфия», сделавшая оффершит Карлссону, — сумасшедшее предложение на пять лет и 18 миллионов долларов в год! Теперь дело за «Анахаймом»: если клуб не повторит предложение «Флайерз», то получит выборы в первом раунде на четырех предстоящих драфтах. Перспектива заманчивая, но и терять свою главную молодую звезду «Дакс» вряд ли планировали.
Очень смелый шаг «Филадельфии» можно объяснить. В минувшем сезоне она довольно неожиданно вышла во второй раунд Кубка Стэнли, показав высокий потенциал, но на то, чтобы сделать следующий шаг, ресурсов у «Флайерз» немного. Свободных средств под потолком зарплат у клуба хватает — не израсходованы 29 миллионов.
Приобретение Карлссона хоть и будет стоить «Филадельфии» слишком много, кажется вполне оправданным риском генерального менеджера Дэниэла Бриера. В предполагаемом составе команды на следующий сезон уже есть несколько талантливых молодых игроков — защитник Бонк, нападающие Мартон, Лучанко, Барки, Бамп, Мичков. Все в порядке с вратарской линией: к чеху Владаржу присоединился перспективный Уолл. Есть и опытные лидеры — Кутюрье и Конекны играют в команде всю жизнь и до сих пор держат высокий уровень.
Складывается ощущение, что Бриер просто не хочет ждать еще нескольких драфтов и развития своих проспектов. Команда дала понять, что уже сейчас способна на многое, и ей нужно точечное усиление. И выдавший шикарный сезон Карлссон точно им станет. Самый результативный центр «Филадельфии» в минувшей регулярке — Кристиан Дворак, а креатива ему определенно не хватает. Вот мощи и силы — хоть отбавляй. Но иногда нужно брать хитростью и мастерством, а в плей-офф «Флайерз» этого как раз и не хватило.
«Анахайм», как и «Филадельфия», сверкнул в минувшем сезоне, выйдя во второй раунд. И так же может стать еще сильнее. То есть Карлссону глобально наверняка без разницы, где играть, и он — в любом случае победитель во всей этой истории. Дело — за генеральным менеджером «Дакс» Пэтом Вербиком. А он, как сообщает инсайдер Кевин Уикс, рассчитывал договориться с Карлссоном и еще одним ограниченно свободным агентом Каттером Готье на 10−12 миллионов долларов в год. Но Бриер внес коррективы в его планы. И теперь Вербику, возможно, придется жертвовать платежкой команды на ближайшие пять сезонов.
Через год заканчиваются контракты у таких звезд, как Никита Кучеров, Кэйл Макар и Маклин Селебрини. И теперь уже контракт Карлссона будет для них ориентиром. «Филадельфия» определенно взорвала рынок НХЛ — всем понятно, что сейчас швед и близко не подошел к уровню того же Капризова. Но Бриер руководствуется исключительно своими интересами. И делает это межсезонье еще более огненным.
Артур Хайруллин