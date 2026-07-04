Молодой швед станет самым дорогим игроком НХЛ: он будет получать больше Капризова!

«Анахайм», как и «Филадельфия», сверкнул в минувшем сезоне, выйдя во второй раунд. И так же может стать еще сильнее. То есть Карлссону глобально наверняка без разницы, где играть, и он — в любом случае победитель во всей этой истории. Дело — за генеральным менеджером «Дакс» Пэтом Вербиком. А он, как сообщает инсайдер Кевин Уикс, рассчитывал договориться с Карлссоном и еще одним ограниченно свободным агентом Каттером Готье на 10−12 миллионов долларов в год. Но Бриер внес коррективы в его планы. И теперь Вербику, возможно, придется жертвовать платежкой команды на ближайшие пять сезонов.