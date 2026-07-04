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Капризов потеряет статус самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

«Филадельфия» предложила 21-летнему Лео Карлссону соглашение на пять лет с зарплатой $18 млн в год. У «Анахайма» есть семь дней, чтобы повторить это предложение или отпустить шведского центрфорварда.

Источник: Getty Images

Шведский форвард Лео Карлссон станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

21-летний Карлссон сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента, у него завершился трехлетний контракт с «Анахайм Дакс», у которого остаются права на шведа.

«Филадельфия Флайерз» сделала т.н. оффершит «Анахайму», предложив Карлссону пятилетний контракт со средней зарплатой в $18 млн в год, на который швед согласился. Теперь у «Анахайма» есть семь дней, чтобы повторить это предложение и оставить шведа у себя.

Если «Анахайм» не повторит предложение, то в качестве компенсации получит от «Филадельфии» право выбора в первом раунде следующих четырех драфтов.

Сейчас самым высокооплачиваемым игроком НХЛ является российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который в сентябре заключил контракт на восемь лет со среднегодовой зарплатой в $17 млн.

Карлссон был выбран «Анахаймом» на драфте 2023 года под общим вторым номером. В прошлом регулярном чемпионате швед в 70 матчах набрал 67 (29+38) очков. В плей-офф на его счету 11 (4+7) очков в 12 встречах.

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