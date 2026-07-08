Источник: «Рейнджерс» не смог согласовать контракт с Никишиным

«Сделка не состоялась. “Каролина” хотела получить игрока взамен.
Позже стороны снова вернулись к обсуждению, и, насколько я понимаю, переговоры начали набирать обороты. Однако, как я слышал, проблема была в контракте — договориться об условиях так и не удалось", — сообщает инсайдер и журналист Эллиотт Фридман.
По информации СМИ, Никишин хочет подписать контракт со средней зарплатой около 8 млн в среднем за сезон.
В своем дебютном сезоне в Северной Америке Никишин набрал 33 (11+22) очка, совершил 132 силовых приема и заблокировал 94 броска, став обладателем Кубка Стэнли с «Каролиной».