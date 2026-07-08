Источник: «Рейнджерс» не смог согласовать контракт с Никишиным

Позже стороны снова вернулись к обсуждению, и, насколько я понимаю, переговоры начали набирать обороты. Однако, как я слышал, проблема была в контракте — договориться об условиях так и не удалось", — сообщает инсайдер и журналист Эллиотт Фридман.